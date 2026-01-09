Dünyanın ilk cerrahi insansı robotu sahnede! Hem sporcu hem dansçı

CES 2026’da robotlar görücüye çıktı.

CES 2026'DA ROBOTLAR SAHNEYE ÇIKTI

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, robotik teknolojilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, yapay zeka destekli robotlar yalnızca konsept olarak değil, gerçek zamanlı performanslarla sergilendi. İleri sensörler, otonomi ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde robotlar; eğlence, ev yaşamı, hizmet sektörü ve endüstriyel üretim gibi pek çok alanda daha görünür hale geldi.

Köklü teknoloji şirketlerinden erken aşama girişimlere kadar onlarca firma, farklı yeteneklere sahip robotlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dans eden, takla atan, boks yapan, çamaşır katlayan, fotoğraf çeken, masa tenisi oynayan ve piyano çalan robotlar, fuarın en çok ilgi gören unsurları arasında yer aldı.