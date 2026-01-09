Dünyanın ilk cerrahi insansı robotu sahnede! Hem sporcu hem dansçı
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, yapay zeka destekli robotların öne çıktığı bir vitrine dönüştü. Las Vegas’ta düzenlenen fuarda, köklü teknoloji şirketlerinden erken aşama startuplara kadar onlarca firma gündelik yaşamdan endüstriyel kullanıma uzanan farklı alanlar için geliştirdikleri robotları sergiledi.
Dans eden, takla atan, boks yapan, çamaşır katlayan, fotoğraf çeken, masa tenisi oynayan ve piyano çalan robotlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
CES 2026'DA ROBOTLAR SAHNEYE ÇIKTI
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, robotik teknolojilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, yapay zeka destekli robotlar yalnızca konsept olarak değil, gerçek zamanlı performanslarla sergilendi. İleri sensörler, otonomi ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde robotlar; eğlence, ev yaşamı, hizmet sektörü ve endüstriyel üretim gibi pek çok alanda daha görünür hale geldi.
Köklü teknoloji şirketlerinden erken aşama girişimlere kadar onlarca firma, farklı yeteneklere sahip robotlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dans eden, takla atan, boks yapan, çamaşır katlayan, fotoğraf çeken, masa tenisi oynayan ve piyano çalan robotlar, fuarın en çok ilgi gören unsurları arasında yer aldı.
BOSTON DYNAMİCS'TEN ENDÜSTRİYE ODAKLI ATLAS
Robotik sektörünün öncü şirketlerinden Boston Dynamics, CES 2026'da insansı robotu Atlas'ın ürün versiyonunu tanıttı. Tamamen elektrikle çalışan Atlas'ın prototipi, fuarda canlı sahne performansıyla sergilendi. Sunumda ayrıca şirketin dört ayaklı Spot robotlarından oluşan grubun dans gösterisi de yer aldı.
Atlas'ın malzeme taşıma, sipariş karşılama ve benzeri endüstriyel görevleri yerine getirmek üzere kurumsal kullanıma yönelik tasarlandığı belirtildi. Şirket, robotun üretimine Boston'daki merkezinde başlanacağını duyururken, çoğunluk hissedarı Hyundai Motor'un on binlerce robotu kendi üretim tesislerinde kullanmayı planladığı aktarıldı.
EV İÇİ İŞLER İÇİN YAPAY ZEKALI ROBOTLAR
Güney Koreli LG Electronics, CES 2026'da "LG CLOiD" adını verdiği ev robotunu ilk kez tanıttı. Akıllı ev ekosisteminin bir parçası olarak geliştirilen CLOiD, ev aletleri arasında koordinasyon sağlayarak günlük işleri otomatikleştirmeyi hedefliyor.
Fiziksel yapay zeka ile desteklenen robot, yemek hazırlama ve çamaşır yıkama gibi zaman alan işlerde görüntü tabanlı teknolojilerden yararlanarak ev içindeki iş yükünü ve fiziksel çabayı azaltmayı amaçlıyor.
İNCE İŞLERDE ROBOT BECERİSİ ÖNE ÇIKTI
Singapur merkezli yapay zeka robotik şirketi Sharpa, dokunsal geri bildirimle çalışan otonom robotlarıyla fuarın en yoğun ilgi gören stantlarından birine sahip oldu. Şirketin robotları; masa tenisi oynama, rüzgar gülü birleştirme, fotoğraf çekme ve özçekim yapma gibi görevleri başarıyla yerine getirdi.
Realhand şirketi ise gelişmiş algılama sistemleri ve bulut tabanlı yapay zekayı bir araya getirdiği robotik ellerle dikkat çekti. "İnsan düzeyinde el becerisi" hedefiyle geliştirilen bu sistem, CES 2026'da piyano çalmasıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.
DÖVÜŞEN İNSANSI ROBOTLAR İLGİ ODAĞI OLDU
Çinli robotik şirketi Agibot, CES 2026'yı ABD pazarına giriş için vitrin olarak kullanırken, insansı robotlarının dans performanslarıyla dikkat çekti. Şirket, robotlarının farklı senaryolara uyum sağlayarak otomasyon yoluyla verimlilik artışı sunduğunu belirtti.
EngineAI ise somutlaştırılmış zeka alanındaki son çalışmalarını tanıtarak, kuvvet kontrolü, denge ve hızlı tepki yetenekleriyle öne çıkan dövüş kabiliyetine sahip robotunu sergiledi. Unitree Robotics de ring şeklinde tasarlanan standında insansı robotlarının denge, çeviklik ve motor kontrol yeteneklerini sergiledi. Dövüş sanatları ve boks hareketleri içeren canlı gösteriler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
UZMANLARA GÖRE YAYGINLAŞMA HIZLANACAK
CES 2026'da tanıtılan robotlar, robotik teknolojilerin deneysel aşamadan ticari kullanıma doğru hızla ilerlediğini ortaya koydu. Uzmanlar, maliyetlerin düşmesi ve yazılım kabiliyetlerinin artmasıyla robotların önümüzdeki dönemde hem bireysel hem de kurumsal alanda daha yaygın hale gelmesini bekliyor.
Buna karşın, hareket kabiliyetindeki gelişmelere rağmen robotların hala insan seviyesinde becerikli otonomiye ulaşamadığına dikkat çekiliyor.
"ELLER ROBOTİK ALANINDAKİ EN BÜYÜK DARBOĞAZ"
Sharpa'nın Pazara Giriş Stratejilerinden Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Alicia Veneziani, CES 2026'da sergiledikleri teknolojilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Robotların nesneleri insanlar gibi kavrayıp yönlendirebilmesi için donanım ve yazılımı kapsayan uçtan uca çözümler geliştirdiklerini belirten Veneziani, fuardaki ilginin beklediklerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.
Veneziani, robotların pek çok fiziksel hareketi başarıyla yapabildiğini ancak el kullanımında hala ciddi sınırlamalar bulunduğunu vurgulayarak, "Nesneleri etkili biçimde kavrayabilme yeteneği, robotik alanındaki en kritik engellerden biri. Bu sorun aşıldığında robotlar gerçek anlamda verimli hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Mevcut ticari robotların çoğunun sınırlı görevleri yerine getirebildiğini belirten Veneziani, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran teknolojilere özel ilgi duyduğunu ve fuarda sergilenen bacak destekli dış iskelet çözümlerinin de dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.