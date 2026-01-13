Apple ve Google'dan yapay zeka ortaklığı: Siri'nin yeni temeli Gemini olacak

Piyasa değeri rekoru: Anlaşma haberinin ardından Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolar barajını aştı. Şirket hisseleri son bir yılda %65 oranında değer kazandı.

Rekabetin kazananı Google: Apple, Siri'yi geliştirmek için hem OpenAI hem de Alphabet ile görüşmeler yürütüyordu. Tercihin Gemini'dan yana kullanılması, Google'ın sektör liderliği vizyonu için kritik bir zafer olarak nitelendiriliyor.