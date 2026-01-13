Apple ve Google'dan yapay zeka ortaklığı: Siri'nin yeni temeli Gemini olacak
Apple, sesli asistanı Siri'nin yeteneklerini artırmak amacıyla Google ile stratejik bir ortaklığa giderek 2026 yılı içerisinde Gemini yapay zeka modellerini sisteme entegre etmeye hazırlanıyor.
Apple, Siri'nin yeni sürümünde Google'ın Gemini yapay zeka altyapısını kullanacağını duyurarak teknoloji dünyasında büyük bir adım attı. Alphabet ve OpenAI arasındaki rekabette Google'ın elini güçlendiren bu hamle, Alphabet'in piyasa değerinin 4 trilyon doları aşmasını sağladı.
İŞ BİRLİĞİNİN DETAYLARI VE PİYASA YANSIMALARI
Apple ve Google arasındaki bu ortaklık, teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirecek nitelikte. İşte öne çıkan detaylar:
-
Piyasa değeri rekoru: Anlaşma haberinin ardından Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolar barajını aştı. Şirket hisseleri son bir yılda %65 oranında değer kazandı.
-
Rekabetin kazananı Google: Apple, Siri'yi geliştirmek için hem OpenAI hem de Alphabet ile görüşmeler yürütüyordu. Tercihin Gemini'dan yana kullanılması, Google'ın sektör liderliği vizyonu için kritik bir zafer olarak nitelendiriliyor.
-
Entegrasyon süreci: Gemini modelleri, Siri'nin karmaşık soruları anlama, metin özetleme ve içerik üretme gibi üretken yapay zeka (Generative AI) özelliklerini üstlenecek.
-
Genişleyen ekosistem: Google teknolojileri halihazırda Samsung cihazlarda "Galaxy AI" ismiyle hizmet veriyordu; Apple hamlesiyle birlikte Gemini, mobil pazarın en büyük iki oyuncusunda da hakimiyet kurmuş oldu.
APPLE KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?
Siri'ye gelecek Gemini desteğiyle birlikte, kullanıcıların günlük rutinlerinde şu değişikliklerin olması öngörülüyor:
-
Daha doğal diyaloglar: Siri, kullanıcıyla olan bağlamı koparmadan daha uzun ve akıcı sohbetler gerçekleştirebilecek.
-
Gelişmiş içerik üretimi: E-posta taslakları oluşturma, uzun makaleleri özetleme ve yaratıcı yazım desteği doğrudan sesli asistan üzerinden sağlanacak.
-
Çoklu uygulama kontrolü: Gemini'nin gelişmiş mantık yürütme yetenekleri sayesinde Siri, uygulamalar arası daha karmaşık komutları yerine getirebilecek.
Bu dev iş birliğinin, Apple'ın sonbaharda gerçekleştireceği büyük yazılım güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.