2050’de tatil bildiğimiz gibi olmayacak! Uzmanlara göre iki hafta yerine üç ay sürebilir

2050 VİZYONU: DAHA UZUN, DAHA AZ TATİL

Gelecek bilimci Tom Cheesewright, Zürih ile birlikte 2050 yılına dair öngörülerini paylaştı. Cheesewright'a göre bugün çoğu kişinin tercih ettiği iki haftalık uzun tatiller, birkaç on yıl içinde yerini daha az sayıda ancak çok daha uzun seyahatlere bırakacak. Uzman, insanların sık sık kısa molalar yapmak yerine bir ila üç ay süren tatilleri tercih edebileceğini söylüyor.