2050’de tatil bildiğimiz gibi olmayacak! Uzmanlara göre iki hafta yerine üç ay sürebilir
Seyahat anlayışı, teknolojik gelişmeler ve değişen çalışma alışkanlıklarıyla birlikte köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Bilim insanı Tom Cheesewright'a göre 2050'ye gelindiğinde tatiller iki haftalık kaçamaklar olmaktan çıkacak insanlar işi ve tatili birleştirerek bir ila üç ay süren uzun yolculuklara yönelecek. Otonom araçlardan sürücüsüz havaalanı transferlerine kadar pek çok yenilik, seyahat deneyimini baştan tanımlayacak.
