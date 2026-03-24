Navigasyon dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapan Apple, Haritalar uygulamasında sponsorlu sonuç dönemini başlatıyor. Apple'ın strateji raporlarına dayanan bilgilere göre şirket, yaz aylarında kullanıcılara sunacağı bu güncellemeyle özellikle yerel işletmelerin arama sonuçlarında öne çıkmasına imkan tanıyacak.
APPLE HARİTALAR'DA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR: İLK TARİH NETLEŞTİ
Apple, popüler navigasyon uygulaması Haritalar için uzun süredir konuşulan reklam modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen son raporlara göre, kullanıcılar bu yaz döneminden itibaren uygulama içinde sponsorlu içeriklerle karşılaşmaya başlayacak.
REKLAM MODELİ NASIL ÇALIŞACAK?
Apple'ın reklam yaklaşımı, kullanıcı deneyimini doğrudan bölen klasik bannerlar yerine, arama odaklı bir yapıda olacak. Sistemin işleyişine dair öne çıkan detaylar şunlar:
Sponsorlu Aramalar: Kullanıcılar bir konum veya hizmet (örneğin "kahve dükkanı" veya "oteller") arattığında, reklam veren işletmeler listenin en üstünde yer alacak.
Teklif Usulü: Markalar belirli anahtar kelimeler için açık artırma usulüyle teklif vererek görünürlüklerini artırabilecek.
Platform Çeşitliliği: Reklamlar sadece iPhone'larda değil; iPad, Mac ve uygulamanın web sürümlerinde de aktif olacak.
Hizmet Bütünlüğü: App Store ve Apple Haberler uygulamasında halihazırda kullanılan reklam altyapısı, Haritalar uygulamasına entegre edilecek.
MEVCUT PLATFORMLARLA KARŞILAŞTIRMA
Apple'ın bu adımı, sektördeki rakiplerinin uzun süredir uyguladığı bir kazanç modelini takip ettiğini gösteriyor.
|Özellik
|Apple Haritalar (Yeni Model)
|Google Haritalar
|Reklam Türü
|Sponsorlu Arama Sonuçları
|Arama, Pin ve Banner Reklamlar
|Öncelik
|Minimalist Kullanıcı Deneyimi
|Yüksek Görünürlük ve Veri Odaklılık
|Platform
|iOS, iPadOS, macOS, Web
|Android, iOS, Web
|Başlangıç Tarihi
|2026 Yazı
|Yıllardır Mevcut
❓MERAK EDİLENLER
Apple Haritalar reklamları ne zaman çıkacak?
Apple'ın yeni reklam modelini 2026 yılının yaz aylarında kullanıcılara sunması bekleniyor.
Haritalar'da reklamlar nerede görünecek?
Reklamlar genellikle arama çubuğuna yazılan anahtar kelimelere göre arama sonuçlarının en üst kısmında "Sponsorlu" ibaresiyle yer alacak.
Kişisel verilerim reklamlar için paylaşılacak mı?
Apple, reklam modelinde kullanıcıların tam konum geçmişini üçüncü taraf reklam verenlerle paylaşmak yerine, anonimleştirilmiş arama terimleri ve genel bölge verilerini kullanmayı planlıyor.
Reklamları kapatmak mümkün mü?
Şu anki bilgilere göre Apple, uygulama içi reklamları tamamen kapatma seçeneği sunmayacak ancak kişiselleştirilmiş reklam takibini sınırlama imkanı tanıyacak.