Apple Haritalar'da reklam dönemi başlıyor: Yaz ayı işaret edildi

Apple, dünya genelindeki milyonlarca iPhone kullanıcısının kullandığı Haritalar uygulamasına reklam yerleştirmeye hazırlanıyor. Apple'ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi, test süreçlerini tamamladığı reklamlı modeli 2026 yılının yaz aylarında iOS, iPadOS ve macOS platformlarında eş zamanlı olarak yayına alacak.

Apple Haritalar'da reklam dönemi başlıyor: Yaz ayı işaret edildi
  • Apple, Haritalar uygulamasında sponsorlu arama sonuçlarını 2026 yaz aylarında kullanıma sunacak.
  • İşletmeler anahtar kelimeler için açık artırma usulüyle teklif vererek arama sonuçlarının en üstünde yer alabilecek.
  • Reklamlar iPhone, iPad, Mac ve web sürümlerinde aktif olacak.
  • Apple, App Store ve Apple Haberler uygulamasındaki reklam altyapısını Haritalar uygulamasına entegre edecek.
  • Sistem, kullanıcıların tam konum geçmişi yerine anonimleştirilmiş arama terimleri ve genel bölge verilerini kullanacak.

Navigasyon dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapan Apple, Haritalar uygulamasında sponsorlu sonuç dönemini başlatıyor. Apple'ın strateji raporlarına dayanan bilgilere göre şirket, yaz aylarında kullanıcılara sunacağı bu güncellemeyle özellikle yerel işletmelerin arama sonuçlarında öne çıkmasına imkan tanıyacak.

APPLE HARİTALAR'DA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR: İLK TARİH NETLEŞTİ

Apple, popüler navigasyon uygulaması Haritalar için uzun süredir konuşulan reklam modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen son raporlara göre, kullanıcılar bu yaz döneminden itibaren uygulama içinde sponsorlu içeriklerle karşılaşmaya başlayacak.

Kullanıcıların ʺen iyi restoranʺ gibi aramalarına yanıt verecek olan yeni sistem, yerel işletmelerin teklif usulüyle görünürlük kazanmasını sağlayacak.

REKLAM MODELİ NASIL ÇALIŞACAK?

Apple'ın reklam yaklaşımı, kullanıcı deneyimini doğrudan bölen klasik bannerlar yerine, arama odaklı bir yapıda olacak. Sistemin işleyişine dair öne çıkan detaylar şunlar:

  • Sponsorlu Aramalar: Kullanıcılar bir konum veya hizmet (örneğin "kahve dükkanı" veya "oteller") arattığında, reklam veren işletmeler listenin en üstünde yer alacak.

  • Teklif Usulü: Markalar belirli anahtar kelimeler için açık artırma usulüyle teklif vererek görünürlüklerini artırabilecek.

  • Platform Çeşitliliği: Reklamlar sadece iPhone'larda değil; iPad, Mac ve uygulamanın web sürümlerinde de aktif olacak.

  • Hizmet Bütünlüğü: App Store ve Apple Haberler uygulamasında halihazırda kullanılan reklam altyapısı, Haritalar uygulamasına entegre edilecek.

iPhone, iPad ve Mac sürümlerinde eş zamanlı devreye alınacak reklam arayüzü, Apple’ın hizmet gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

MEVCUT PLATFORMLARLA KARŞILAŞTIRMA

Apple'ın bu adımı, sektördeki rakiplerinin uzun süredir uyguladığı bir kazanç modelini takip ettiğini gösteriyor.

ÖzellikApple Haritalar (Yeni Model)Google Haritalar
Reklam TürüSponsorlu Arama SonuçlarıArama, Pin ve Banner Reklamlar
ÖncelikMinimalist Kullanıcı DeneyimiYüksek Görünürlük ve Veri Odaklılık
PlatformiOS, iPadOS, macOS, WebAndroid, iOS, Web
Başlangıç Tarihi2026 YazıYıllardır Mevcut

Apple, App Store ve Haberler uygulamasındaki mevcut reklam altyapısını Haritalar servisine taşıyarak 2026 yazında tüm cihazlarda aktif hale getirecek. (Fotoğraflar X ve Apple üzerinden alınmıştır.)

❓MERAK EDİLENLER

Apple Haritalar reklamları ne zaman çıkacak?

Apple'ın yeni reklam modelini 2026 yılının yaz aylarında kullanıcılara sunması bekleniyor.

Haritalar'da reklamlar nerede görünecek?

Reklamlar genellikle arama çubuğuna yazılan anahtar kelimelere göre arama sonuçlarının en üst kısmında "Sponsorlu" ibaresiyle yer alacak.

Kişisel verilerim reklamlar için paylaşılacak mı?

Apple, reklam modelinde kullanıcıların tam konum geçmişini üçüncü taraf reklam verenlerle paylaşmak yerine, anonimleştirilmiş arama terimleri ve genel bölge verilerini kullanmayı planlıyor.

Reklamları kapatmak mümkün mü?

Şu anki bilgilere göre Apple, uygulama içi reklamları tamamen kapatma seçeneği sunmayacak ancak kişiselleştirilmiş reklam takibini sınırlama imkanı tanıyacak.

Yeni MacBook Pro tasarımı: OLED ekran ve M6 işlemci geliyor
Milyonlarca kişi bilmiyor: İnternette dolaşan kişisel bilgilerinizi nasıl silebilirsiniz?

