Sistem, kullanıcıların tam konum geçmişi yerine anonimleştirilmiş arama terimleri ve genel bölge verilerini kullanacak.

Apple, App Store ve Apple Haberler uygulamasındaki reklam altyapısını Haritalar uygulamasına entegre edecek.

İşletmeler anahtar kelimeler için açık artırma usulüyle teklif vererek arama sonuçlarının en üstünde yer alabilecek.

Navigasyon dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapan Apple, Haritalar uygulamasında sponsorlu sonuç dönemini başlatıyor. Apple'ın strateji raporlarına dayanan bilgilere göre şirket, yaz aylarında kullanıcılara sunacağı bu güncellemeyle özellikle yerel işletmelerin arama sonuçlarında öne çıkmasına imkan tanıyacak.

Apple Haritalar, 2026 yazından itibaren arama sonuçlarında sponsorlu içerikleri en üst sıraya taşıyarak yeni bir reklam dönemini başlatıyor.

APPLE HARİTALAR'DA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR: İLK TARİH NETLEŞTİ

Apple, popüler navigasyon uygulaması Haritalar için uzun süredir konuşulan reklam modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen son raporlara göre, kullanıcılar bu yaz döneminden itibaren uygulama içinde sponsorlu içeriklerle karşılaşmaya başlayacak.