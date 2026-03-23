Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın yıl sonunda yapacağı büyük lansmana çevrildi. Paylaşılan son raporlara göre yeni MacBook Pro serisi, OLED ekran teknolojisi sayesinde tarihin en ince tasarımına kavuşurken, bu köklü değişim ilk etapta yalnızca en güçlü işlemci seçeneklerine sahip modellerde görülecek.

YENİ NESİL MACBOOK PRO MODELLERİNDE TASARIM DEVRİMİ: İNCELİK VE OLED EKRAN BİR ARADA

Apple'ın 2021 yılından bu yana sürdürdüğü MacBook Pro tasarım dilini bu yılın sonunda kökten değiştirmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre teknoloji devi, yeni modellerde performanstan ödün vermeden çok daha ince ve hafif bir kasa yapısına geçiş yapmayı planlıyor.

Apple, özellikle 14 ve 16 inçlik modellerinde kullanıcıların en çok talep ettiği taşınabilirlik sorununa odaklanıyor. Sektör analistlerinin paylaştığı raporlara göre, yeni nesil MacBook Pro modelleri mevcut kasalara göre hissedilir derecede incelecek. Ancak şirket, geçmişte "ince tasarım" uğruna yaşanan ısınma ve port eksikliği gibi sorunları tekrarlamamak için bu kez daha dengeli bir mühendislik yaklaşımı sergiliyor.