Ani gelişen doğa olayları arasında yer alan heyelanlar ve çığlar her yıl dünya genelinde binlerce can kaybına ve milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açıyor. Ancak son yıllarda yapay zeka destekli analizler bu felaketlerin tamamen öngörülemez olmadığına işaret ediyor. Uydu radar görüntüleriyle beslenen algoritmalar toprağın milimetre düzeyindeki hareketlerini analiz ederek riskli bölgeleri önceden belirleyebiliyor.
YAPAY ZEKA YER HAREKETLERİNİ NASIL OKUYOR?
Araştırmacılar özellikle radar uydularından elde edilen yüksek hassasiyetli verileri kullanarak zemin hareketlerini izliyor. Bu veriler insan gözünün algılayamayacağı kadar küçük değişimleri bile ortaya koyuyor.
Makine öğrenimi algoritmaları ise bu büyük veri setlerini kısa sürede analiz ederek potansiyel heyelan bölgelerini haritalandırıyor. Bilim insanlarına göre bu süreç manuel analizle aylar hatta yıllar sürebilecekken yapay zekâ sayesinde saatler içinde tamamlanabiliyor.
NEPAL'DE KRİTİK UYARI
BBC'de yer alan habere göre Nepal'in Kimtang köyünde yapılan analizler yapay zekanın potansiyelini somut şekilde ortaya koydu. Uydu verileriyle oluşturulan haritalar köyün altında geniş ve istikrarsız bir zemin bulunduğunu gösterdi. Evlerdeki çatlaklar ve eğik ağaçlar zaten riskin işaretlerini veriyordu. Ancak yapay zeka bu riskin boyutunu net biçimde ortaya koyarak yetkililere erken önlem alma fırsatı sundu.
KÜRESEL ÖLÇEKTE KULLANIM YAYGINLAŞIYOR
Bu teknoloji yalnızca Nepal ile sınırlı değil. Birleşik Krallık'ta yüz binlerce yamaç analiz edilerek binlercesinin aktif hareket halinde olduğu belirlendi. Endonezya'da büyük bir heyelan felaketinin ardından binlerce olay kısa sürede haritalandırıldı. Demiryolu ve ulaşım altyapıları yapay zekâ destekli sistemlerle sürekli izlenmeye başlandı. Bu sayede hem afet sonrası müdahale hızlanıyor hem de riskli bölgeler önceden tespit edilerek zarar azaltılıyor.
ÇIĞ TESPİTİNDE YENİ DÖNEM
Yapay zekâ yalnızca heyelanları değil çığları da analiz edebiliyor. Araştırmacılar dağlık bölgelerdeki web kameralarından alınan görüntüleri kullanarak çığları otomatik tespit eden sistemler geliştirdi. Bu sistemler çığ anını belirleyerek acil durum ekiplerine hızlı uyarı gönderebilecek potansiyele sahip. Ancak uzmanlar yanlış alarmların hâlâ önemli bir sorun olduğuna dikkat çekiyor ve insan denetiminin şart olduğunu vurguluyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR
Uzmanlara göre heyelanların artışında iklim değişikliği önemli bir rol oynuyor. Artan yağışlar, eriyen buzullar ve insan faaliyetleri, dağlık bölgelerdeki zemin dengesini bozuyor. Bu nedenle erken uyarı sistemleri önümüzdeki yıllarda çok daha kritik hale gelecek.
SADECE TEHLİKEYİ DEĞİL GÜVENLİ ALANLARI DA BELİRLİYOR
Yapay zekâ analizleri yalnızca riskli bölgeleri değil sanıldığından daha güvenli alanları da ortaya çıkarabiliyor. Örneğin Kolombiya'da yapılan bir çalışmada daha önce yapılaşmaya kapalı olan bazı bölgelerin aslında düşük risk taşıdığı belirlendi. Bu tür veriler şehir planlamasında daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olabilir.
EDİTÖR NOTU
Dışarıdan bakıldığında sabit ve değişmez görünen dağlar aslında sürekli hareket ediyor. Bu hareket çoğu zaman fark edilmeyecek kadar yavaş gerçekleşiyor. Yapay zekâ sayesinde bu "görünmez hareket" artık izlenebilir hale geliyor. Bu da gelecekte doğal afetlere karşı daha hazırlıklı bir dünya anlamına geliyor.