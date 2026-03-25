Nepal'deki Kimtang köyünün altındaki zeminlerde çatlaklar görülüyor. (Fotoğraf: Antoinette Tordesillas). NEPAL'DE KRİTİK UYARI BBC'de yer alan habere göre Nepal'in Kimtang köyünde yapılan analizler yapay zekanın potansiyelini somut şekilde ortaya koydu. Uydu verileriyle oluşturulan haritalar köyün altında geniş ve istikrarsız bir zemin bulunduğunu gösterdi. Evlerdeki çatlaklar ve eğik ağaçlar zaten riskin işaretlerini veriyordu. Ancak yapay zeka bu riskin boyutunu net biçimde ortaya koyarak yetkililere erken önlem alma fırsatı sundu.

Makine öğrenimi algoritması Kimtang köyünün hemen altında özellikle istikrarsız olan ve kırmızıyla işaretlenmiş bir alanı belirledi (Fotoğraf: Antoinette Tordesillas) KÜRESEL ÖLÇEKTE KULLANIM YAYGINLAŞIYOR Bu teknoloji yalnızca Nepal ile sınırlı değil. Birleşik Krallık'ta yüz binlerce yamaç analiz edilerek binlercesinin aktif hareket halinde olduğu belirlendi. Endonezya'da büyük bir heyelan felaketinin ardından binlerce olay kısa sürede haritalandırıldı. Demiryolu ve ulaşım altyapıları yapay zekâ destekli sistemlerle sürekli izlenmeye başlandı. Bu sayede hem afet sonrası müdahale hızlanıyor hem de riskli bölgeler önceden tespit edilerek zarar azaltılıyor.

Birleşik Krallık'ta yüz binlerce yamaç analiz edilerek binlercesinin aktif hareket halinde olduğu belirlendi. Fotoğraf:AA ÇIĞ TESPİTİNDE YENİ DÖNEM Yapay zekâ yalnızca heyelanları değil çığları da analiz edebiliyor. Araştırmacılar dağlık bölgelerdeki web kameralarından alınan görüntüleri kullanarak çığları otomatik tespit eden sistemler geliştirdi. Bu sistemler çığ anını belirleyerek acil durum ekiplerine hızlı uyarı gönderebilecek potansiyele sahip. Ancak uzmanlar yanlış alarmların hâlâ önemli bir sorun olduğuna dikkat çekiyor ve insan denetiminin şart olduğunu vurguluyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu artan yağışlar, eriyen buzullar ve insan faaliyetleri dağlık bölgelerdeki zemin dengesini bozarak heyelan riskini artırıyor. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR Uzmanlara göre heyelanların artışında iklim değişikliği önemli bir rol oynuyor. Artan yağışlar, eriyen buzullar ve insan faaliyetleri, dağlık bölgelerdeki zemin dengesini bozuyor. Bu nedenle erken uyarı sistemleri önümüzdeki yıllarda çok daha kritik hale gelecek.