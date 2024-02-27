Firmalardan Barselona çıkarması: Yapay zeka dokunduğu cihazı anında değiştiriyor!

Çinli telefon üreticileri yapay zeka destekli mobil cihazlarla Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress - MWC 2024) damga vurdu. Samsung Galaxy serisiyle birlikte yapay zeka kategorisindeki ürünü S24 Ultra serisini öne çıkardı. Honor 2 yeni telefon ve dizüstü bilgisayar, Xiaomi 2 yeni telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarla etkinlik öncesinde yapay zeka stratejilerini anlattı.

İki güçlü marka yeni kamera, işlemci ve cihazlarının dışında yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına nasıl odaklanacaklarını gösterdi. Yapay zeka, çoklu platform desteği ile ortaya çıkan ürünler tüm cihazlarda kullanılıyor. 29 Şubat'a kadar açık kalacak etkinliğe yapay zeka teknolojileri ve 5G uygulamaları damga vurdu. Her marka kendi yapay zeka çözümlerini ve platformlarını öne çıkarıyor. Ancak henüz ilk nesil çözümler. Şimdi her platformda iş birliği modelleri öne çıkıyor. Telefonda yapay zeka kategorisi ilk nesil ürünlerle ortaya çıkıyor.

SAĞLIK VE GİYİLEBİLİR CİHAZ

Samsung, MWC'de akıllı sağlık serisi ürünlerini de tanıtacak. Yapay zekanın dönüştürücü gücünden faydalanan bu ürünler, kullanıcılara daha fazla cihazda daha kişisel ve sorunsuz sağlık deneyimleri sunuyor. Bu portföyün bir parçası olarak geliştirilen Galaxy Ring, sağlık alanında yeni bir ürün formu olarak tanıtılacak. Galaxy Ring, daha bağlantılı bir hale gelen dijital sağlık platformu Samsung Health aracılığıyla daha akıllı ve sağlıklı yaşamı destekliyor, günlük sağlık takibini kolaylaştırıyor.

Samsung ayrıca yakında sunacağı akıllı sağlık özelliklerini de sergileyecek. Örneğin; My Vitality Score özelliği, Uyku, Aktivite, Kalp Atış Hızı ve Kalp Atış Hızı Değişkenliği gibi birden fazla faktöre dayalı kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri sunacak; Booster Card ise önceden tanımlanmış hedefleri takip ederek ve eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak her günü daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olacak. Ziyaretçiler, bu yılın sonlarında halka sunulacak bu özelliklerin faydalarını, Galaxy S24 ile eşleştirilmiş Galaxy Watch6 Serisi'nde şimdiden görebilecek.