Firmalardan Barselona çıkarması: Yapay zeka dokunduğu cihazı anında değiştiriyor!

Çinli telefon üreticileri yapay zeka destekli mobil cihazlarla Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress - MWC 2024) damga vurdu. Samsung Galaxy serisiyle birlikte yapay zeka kategorisindeki ürünü S24 Ultra serisini öne çıkardı. Honor 2 yeni telefon ve dizüstü bilgisayar, Xiaomi 2 yeni telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarla etkinlik öncesinde yapay zeka stratejilerini anlattı.
İki güçlü marka yeni kamera, işlemci ve cihazlarının dışında yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına nasıl odaklanacaklarını gösterdi. Yapay zeka, çoklu platform desteği ile ortaya çıkan ürünler tüm cihazlarda kullanılıyor. 29 Şubat'a kadar açık kalacak etkinliğe yapay zeka teknolojileri ve 5G uygulamaları damga vurdu. Her marka kendi yapay zeka çözümlerini ve platformlarını öne çıkarıyor. Ancak henüz ilk nesil çözümler. Şimdi her platformda iş birliği modelleri öne çıkıyor. Telefonda yapay zeka kategorisi ilk nesil ürünlerle ortaya çıkıyor.
SAĞLIK VE GİYİLEBİLİR CİHAZ
Samsung, MWC'de akıllı sağlık serisi ürünlerini de tanıtacak. Yapay zekanın dönüştürücü gücünden faydalanan bu ürünler, kullanıcılara daha fazla cihazda daha kişisel ve sorunsuz sağlık deneyimleri sunuyor. Bu portföyün bir parçası olarak geliştirilen Galaxy Ring, sağlık alanında yeni bir ürün formu olarak tanıtılacak. Galaxy Ring, daha bağlantılı bir hale gelen dijital sağlık platformu Samsung Health aracılığıyla daha akıllı ve sağlıklı yaşamı destekliyor, günlük sağlık takibini kolaylaştırıyor.
Samsung ayrıca yakında sunacağı akıllı sağlık özelliklerini de sergileyecek. Örneğin; My Vitality Score özelliği, Uyku, Aktivite, Kalp Atış Hızı ve Kalp Atış Hızı Değişkenliği gibi birden fazla faktöre dayalı kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri sunacak; Booster Card ise önceden tanımlanmış hedefleri takip ederek ve eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak her günü daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olacak. Ziyaretçiler, bu yılın sonlarında halka sunulacak bu özelliklerin faydalarını, Galaxy S24 ile eşleştirilmiş Galaxy Watch6 Serisi'nde şimdiden görebilecek.
AKILLI EKOSİSTEMİN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR
Öyle bir akıllı bağlantı düşünün ki; evde, otomobilde, mobil cihazlarda çalışsın. Xiaomi 14 Serisi'yle birlikte, Xiaomi'nin 7 yıllık özel geliştirme çalışmalarının bir sonucu olan son teknoloji Xiaomi HyperOS işletim sistemi de Barselona'da MWC 2024 etkinliğinde tanıtıldı. 4 ana hedefe odaklanan bu insan merkezli sistem, 'İnsan X Araba X Ev' akıllı ekosistemi dahilinde kapsamlı yeniden yapılandırma, cihazlar arası akıllı bağlantı, proaktif zeka ve uçtan uca güvenlik olarak tasarlanmasını anlatıyor.
Xiaomi HyperOS ile Xiaomi 14 Serisi kullanıcıları, gelişmiş dosya ve bellek yönetimi özellikleri, grafik alt sistemiyle zenginleştirilen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, cihazlar arasında sorunsuz ve güvenli bağlantılı bir deneyim sağlayan kapsamlı güvenlik ve gizlilik özellikleriyle maksimum sistem performansı deneyimliyor. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra serisinde Leica Summilux optik özelliklerini bünyesinde barındırıyor.
KAMERA ÜSTÜ TELEFON
Xiaomi 14 Ultra, sahip olduğu kamera teknolojisi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu ile güçlendirilmiş işlemci ve grafik performansı öne çıkarıyor. Xiaomi 14 Ultra 12 mm'den 120 mm'ye kadar uzanan kayda değer bir odak uzaklığı aralığına sahip dört kameradan oluşan bir kamerayı sırtına almış. Ana kamera ƒ/1.63-ƒ/4.0 kademesiz değişken diyafram açıklığı ile donatıldı. Dörtlü kamera kurulumunu Leica 75 mm hareketli bileşenlere sahip telefoto kamera, Leica 120 mm periskop kamera ve Leica 12 mm ultra geniş kamera tamamlıyor. Xiaomi 14 Ultra, dört kameranın tamamında 8K 30fps çekim desteği ile mobil görüntüleme alanına öncülük ediyor.
OTOMOBİLİ GÖZLERLE HAREKET ETTİREN TEKNOLOJİ
Çinli Honor yapay zeka teknolojisiyle donatılan HONOR Magic6 Pro'nun küresel lansmanını duyurmakla kalmadı, iş birliği modellerini, yapay zeka stratejisini ve yeni yapay zeka bilgisayarı MagicBook Pro 16'yı da duyurdu. HONOR Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve ilk nesil yapay zeka destekli kullanıcı deneyimlerinin duyurusunu yaptı. HONOR'un platform düzeyinde yapay zekasını ve sektörün ilk amaç tabanlı kullanıcı arayüzünü tam olarak güçlendiren MagicOS 8.0 tanıtıldı. Bu sayede HONOR, kullanıcı deneyimini dönüştürerek insanların akıllı cihazlarıyla etkileşime girmesi için tamamen yeni ve çok modelli çözümler sunuyor. Magic Capsule ve Magic Portal ile zenginleştirilen Magic6 Pro, daha kişiselleştirilmiş, sezgisel deneyim sunuyor.
KOLAYLIK SUNUYOR
Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına basit bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlıyor ve maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Qualcomm ile ortak geliştirdiği LLaMA 2 büyük dil modelini (LLM) çevrimdışı bir ortamda sunan HONOR; soru-cevap, metin oluşturma ve okuduğunu anlama gibi işlevleri tamamlayabilen özellikleri HONOR Magic6 Pro'ya entegre ediyor.
Demo olarak, Llama 2 LLM'nin cihaza getirilmesi, HONOR ve Qualcomm'un sorunları çözmek ve yenilik sağlamak adına birlikte çalışma yeteneğini kapsıyor. Akıllı telefon ile göz takibinin gelecekte ortaya çıkarabileceği olasılıkları gösteren HONOR, Magic6 Pro'nun yapay zeka destekli göz takip sistemi aracılığıyla bir otomobilin gözlerle nasıl kontrol edilebileceğini gösteriyor. Deneysel konsept, yapay zeka ile geliştirilmiş telefonlar ve araçlar arasındaki etkileşimin ekran veya ses kontrollerinin ötesine nasıl geçebileceğine ışık tutuyor. HONOR AI Motion Sensing Capture'I içeren Magic6 Pro'nun HONOR AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, atlama, dans ve dövüş sanatları gibi daha geniş spor ve aktiviteleri kapsayarak önceki nesli geride bırakıyor.