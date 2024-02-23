TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: "Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söyledi. Kotil'in açıklamaları şöyle: Normalde 27 Aralık'ta uçar diye plan yapmıştık. nasip olmadı. Her gün her sabah ne durumdayız, problem çıkıyor düzeltiyoruz. Çarşamba günü yoldaydım. Arkadaşlar aradılar, bugün uçmak istiyoruz. Biz de uçaktan havada izledik onu. Airbus'la görüşmeye gitmiştim. İnşallah o da olacak. Bizim için çok hoş bir duygu, bunun sarhoşu olmayız. Gaza basıp prototip yapılıyor. Şu an elimizde bir tane var. 7 tane daha olacak. 2028'de hava kuvvetlerine vereceğiz, F16'lardan daha kuvvetli olacak. 2030-2032 yıllarında ayda 2 tane üretmeye devam edeceğiz.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

EN HIZLI BİTEN UÇAK PROJESİ



Çin ve Ruslar'ın uçakları var ve satmıyorlar. ABD'lilerin F22'si var, o da kimseye satmıyor. F35 J20'nin altındaki uçak var. Bütün kuvvetler kullansın diye tasarlanmış bir uçak. Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır. Hava kuvvetlerimiz çok köklü. Dünyada yeri bilinen hava kuvvetleri. Bizim milli muharip uçak projesi. İhtiyaç önden görünüyor. 10 yıl önceden plan başlar. SSB'nin projesi bu. Patron ve iş veriyor. Binali Yıldırım başbakanken İngilizlerle işbirliği yaptık. Dünyanın en iyi uçağı olacak.