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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: "Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje"

Son dakika haberi! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söyledi. Kotil, "Hedefimiz 2028'de 20 adet KAAN’ı teslim etmek." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:51
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söyledi.

Kotil'in açıklamaları şöyle:

Normalde 27 Aralık'ta uçar diye plan yapmıştık. nasip olmadı. Her gün her sabah ne durumdayız, problem çıkıyor düzeltiyoruz. Çarşamba günü yoldaydım. Arkadaşlar aradılar, bugün uçmak istiyoruz. Biz de uçaktan havada izledik onu. Airbus'la görüşmeye gitmiştim. İnşallah o da olacak. Bizim için çok hoş bir duygu, bunun sarhoşu olmayız. Gaza basıp prototip yapılıyor. Şu an elimizde bir tane var. 7 tane daha olacak. 2028'de hava kuvvetlerine vereceğiz, F16'lardan daha kuvvetli olacak. 2030-2032 yıllarında ayda 2 tane üretmeye devam edeceğiz.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel KotilTUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil


EN HIZLI BİTEN UÇAK PROJESİ

Çin ve Ruslar'ın uçakları var ve satmıyorlar. ABD'lilerin F22'si var, o da kimseye satmıyor. F35 J20'nin altındaki uçak var. Bütün kuvvetler kullansın diye tasarlanmış bir uçak. Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır.

Hava kuvvetlerimiz çok köklü. Dünyada yeri bilinen hava kuvvetleri. Bizim milli muharip uçak projesi. İhtiyaç önden görünüyor. 10 yıl önceden plan başlar. SSB'nin projesi bu. Patron ve iş veriyor. Binali Yıldırım başbakanken İngilizlerle işbirliği yaptık. Dünyanın en iyi uçağı olacak.

KAAN bana sürpriz olmadı. Hürjet'teki başarıyı gözlerimle gördüm. Uçaklara bakarsanız aerodinamik tasarlanıyor. Beklentinin çok üstünde performans gösterdi Hürjet. TUSAŞ'ın çocukları çok iyi iş yapar dedim. KAAN'ın bu uçuşunu bekliyordum. KAAN zorun zoru. Alt sistemlerini yerli yaptırdık. Motoru dışarıdan, fırlatma koltuğu dışarıdan. Gerisi yerli. Allah bizi buraya kadar getirdi.

27 Aralık'a merkezinde 1500 mühendis kilitlenmişti. Yapısalcı, teknisyenler evlerine gitmediler. KAAN bir insan hikayesi. Zor bir proje. Türkiye kendini ispatladı. 25 tonla havaya kalktı, çok stabildi. Bu uçağın uçmaya devam etmesi, 7 uçağı bitirmek. Bütün alt sistemler Aselsan'dan gelecek. MİLGEM'den gelecek. İniş takımları gelecek. Irak savunma bakanı KAAN ne zaman uçacak dedi.

HEDEF 2028'DE 20 ADET TESLİM ETMEK

Aktif olarak F16 var, Eurogfighter ve Rafael alabiliyorlar. F35'i dost ülkelere vereceklerini sanmıyorum. TUSAŞ çalışanı olarak amacımız bir an önce teslim etmek. Hedefimiz 2028'de 20 adet KAAN'ı teslim etmek.

KAAN İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu 21 Şubat günü gerçekleştirdi.

Uçus öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, inis takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları bir bir tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekletirdi.

11 dakikalık ilk uçusu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Uçuşun ardından Demirbaş dakikalarca alkışlandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Bu kapsamda tarihi anlara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN göklerde

Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi.

"ON NUMARA DEVRİM YAPTINIZ"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, 'On numara devrim yaptınız. Onbiri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız.' dedi.

Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.

Peki ilk uçuşun ardından neler oldu? Pilot Barbaros Demirbaş o anlarda ne hissetti? İşte Gurur tablosunun diğer yanında yaşananlar...

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün KAAN'ın uçuş ekibiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk uçuşun ardından uçuş ekibiyle KAAN'ın hangarında dün bir araya geldi. Çok heyecanlı, gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Görgün, "Duygularımız birbiri peşine geliyor. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Uzun süreli çalışmaların önemli bir aşamasının gerçekleştiği Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunun gerçekleştiği bir gün." dedi.

Görgün, ilk uçuşta planlanan uçuş profilinin tamamının gerçekleştiğini ifade ederek, "Yaklaşık 13 dakika havada kaldı. Ölçülmesi takip edilmesi gereken tüm süreçler 13 dakika içinde gerçekleşti. Türk mühendislik, havacılık ve savunma tarihinin, bu milletin evlatlarının başarıyla gerçekleştirdiği sistemler sistemi olan uçağımızın ilk uçuşuydu." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"
Uçak için çalışan Türk savunma sanayisinde 200'ün üzerindeki firmanın, bugüne gelinmesinde çok büyük emek harcadıklarının altını çizen Görgün, "Gece gündüz çalıştılar. En başta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, destek ve motivasyonla gayretle çalıştılar. Bugünü, bu mutluluğu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

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Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk uçuş önemli bir motivasyon. Daha yapacak çok işimiz var, hepimiz bunun farkındayız. Gayretli çalışacağız. Hava Kuvvetlerimize uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler gelişip üstüne katıp devam ederek, milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan sistemleri, yerli ve milli imkanlarımızla gerçekleştirip uçağımıza entegre edeceğiz. Bu sistemler entegre edilerek Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü, bu süreçle yine mutlulukla yaşayıp, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Görgün, "İyi ki varsınız diyorum. Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"MÜKEMMEL BİR UÇUŞ OLDU"
KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş da KAAN'la ilk kez uçuyormuş gibi olmadıklarına dikkati çekerek, "Çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, uçuşun ardından, park yerinde bütün mesai arkadaşlarıyla kucaklaşmanın öneminin altını çizerek, "Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevimizi yaptık." diye konuştu.

Uçuşun sadece bugünün olayı olmadığını, arkasında yılların bulunduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti: "Savunma sanayiimizin akıl birliği var. Bundan sonra yolumuz çok daha çetin. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımızın o uçuş hattına geldiğini görmek en güzel duyguydu benim için. Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçak üstünde 10 binin üzerinde veri var. Test kontrol odasında 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten farklı disiplin uçağı benim gördüğümden çok daha erken takip edebiliyorlar. Mükemmel bir uçuş oldu."

Demirbaş, kalkışta yatay stabilize büyük bir hareket görüldüğünü, bu durumun uçağın kontrol karakteristiğinin normal bir davranışı olduğunu da sözlerine ekledi.

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"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA BİR ARMAĞAN"
TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin ise duygusal bir gün olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır süren mücadelenin, büyük bir özverinin, uykusuz gecelerin, binlerce çalışanın fedakarlığının aslında ilk meyvelerini tattık. Tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Bundan sonra daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun çok ciddi bir başlangıç olduğunun farkındayız. Devletimizin bize verdiği tüm imkanlarla birlikte çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Başmühendis Emre Yaban da uçuşu büyük gurur olarak nitelendirerek, "Bu aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan diyoruz. Tüm mühendisler olarak, bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı bu. 100 yıllık havacılık tarihinde artık o içimize sindiremediğimiz, geri kalmış dediğimiz şeyi artık yakaladığımızın fotoğrafı.

Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda artık havacılığın şampiyonlar ligine girdik. Onu gösterdik... İnşallah bundan sonra bu uçağı, sadece bu topraklarda yapıldı diye değil, en iyi rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu, parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Tüm ekibimizle bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"TÜRK HAVACILIK TARİHİ İÇİN YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI"
KAAN'ın normal bir uçak olmadığını söyleyen Uçuş Test Mühendisi Hüseyin Erman Özer, "Çok büyük bir ekibin özverisinin, bilgisinin, tecrübesinin, hepsinin vücut bulmuş hali. Türk havacılık tarihi için belki yeni bir çağın başlangıcı." ifadelerini kullandı.

Özer, uçuş testlerinde sürprizli ve heyecanlı durumları sevmediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Eğer test uçuşu ne kadar sıkıcıysa işinizi o kadar iyi yapmışsınızdır. O yüzden bizim için aslında simülatörde beklediğimiz, planladığımız, konuşmalarına kadar hazır olduğumuz, birebir noktalarını tam olarak planladığımız bir uçuştu. O yüzden uçuşun başarılı olması dışında test uçuşu olarak da çok başarılı bir uçuştu."

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
* Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach
* İrtifa Tavanı: 55.000 ft
* Güç Limitleri: +9g/-3,5g
* Dahilî Silah Yuvası
* Superseyir Kabiliyeti
* Düşük Radar İzi
* Çoklu Görev Profili
* Hava-Hava Kabiliyeti

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