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WhatsApp'ta 15 yıllık çile bitiyor! Yer yerinden oynayacak

WhatsApp kullanıcı deneyimini ön planda tutarak spam mesajların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için yeni bir özellik geliştirdi. Ana şirketi Meta tarafından sunulan bu yenilik artık kullanıcıların can sıkıcı bir durumla mücadele etmelerini kolaylaştırıyor. Yeni gelen bu özellik sayesinde hesapların yetkisiz erişimlere karşı daha güvenli hale gelmesi sağlanacak.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 17 Şubat 2024, 12:19
WhatsApp’ta 15 yıllık çile bitiyor! Yer yerinden oynayacak

Meta'nın bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni özellik, spam mesajlar ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı etkili bir koruma sağlamak için tasarlandı.

ANINDA ENGELLEMENİN YOLU

Gelen spam mesajları WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir mücadele ettiği bir problem oldu. Ancak yeni özellik sayesinde, bu mesajlarla uğraşmak artık daha az zahmetli.

Kullanıcılar kilit ekranında bir spam mesajı aldıklarında, bildirime uzun basarak bir dizi seçenek arasından göndereni anında engelleyebilecekler. Bu basit adım dolandırıcıların ve spam gönderenlerin kolayca engellenmesini sağlıyor.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ RAPORLAMA SÜRECİ

WhatsApp kullanıcıların sadece engelleme seçeneğine değil, aynı zamanda rahatsız edici kişileri rapor etme imkanına da sahip olmalarını istiyor. Bu nedenle, bir kişiyi bildirmek istediğinizde, uygulama "Kişiyi bildir" onay kutusunu işaretlemeniz için ikinci bir istem sunuyor.

Bu adım kullanıcıların sadece birkaç tıklama ile dolandırıcıları raporlamalarını ve engellemelerini sağlayarak, uygulama içi gezinme ihtiyacını azaltıyor.

Öncesinde kullanıcıların bir sohbeti açıp engelleme seçeneğini bulmaları veya taşma menüsünden aynı özelliğe erişmeleri gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç çok daha basit hale getirildi.

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