WhatsApp’ta 15 yıllık çile bitiyor! Yer yerinden oynayacak

KOLAYLAŞTIRILMIŞ RAPORLAMA SÜRECİ WhatsApp kullanıcıların sadece engelleme seçeneğine değil, aynı zamanda rahatsız edici kişileri rapor etme imkanına da sahip olmalarını istiyor. Bu nedenle, bir kişiyi bildirmek istediğinizde, uygulama "Kişiyi bildir" onay kutusunu işaretlemeniz için ikinci bir istem sunuyor.

Bu adım kullanıcıların sadece birkaç tıklama ile dolandırıcıları raporlamalarını ve engellemelerini sağlayarak, uygulama içi gezinme ihtiyacını azaltıyor.

Öncesinde kullanıcıların bir sohbeti açıp engelleme seçeneğini bulmaları veya taşma menüsünden aynı özelliğe erişmeleri gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç çok daha basit hale getirildi.