Instagram çöktü mü, neden mesaj gitmiyor? 17 Şubat İnstagram akış yenilenemedi, yenilenmiyor, mesajlar yüklenemedi hatası ne zaman düzelecek?

Instagram'ın 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunurken öğle saatlerinde ortaya çıkan akış yenileme sorunu kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor. "Instagram çöktü mü?" ve "Neden açılmıyor?" gibi sorular sosyal medya platformlarında gündeme geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR? Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmezken Instagram kullanıcıları sorunun çözümünü sabırsızlıkla bekliyor. Bu sorun özellikle akışın güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların Instagram ana sayfasına erişimde zorluk yaşamalarına sebep oluyor.