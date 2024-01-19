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Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı o roketle uzaya çıktı! (AX-3) Space X Falcon 9 roketi özellikleri!

Uzay araştırmalarının heyecan verici dünyasında, Alper Gezeravcı ve Ax-3 mürettebatını taşıyan uzay mekiği herkesin dikkatini çekiyor. Bu özel misyonun arka planında yer alan ve itici gücü olarak görev yapan Falcon 9 roketi de büyük bir ilgi ve merakla araştırılıyor. İşte, Falcon 9 roketi hakkında bilinmesi gerekenler:

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 09:40 Güncelleme 19 Ocak 2024, 09:41
Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı o roketle uzaya çıktı! AX-3 Space X Falcon 9 roketi özellikleri!

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan Gezeravcı'nın seyahatinde kullanılacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi, özellikleriyle dikkat çekiyor. Falcon 9 roketi, uzay araştırmaları alanında önemli bir yer tutuyor. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çeken bu roket, birçok başarılı uzay misyonunun arkasında yer alıyor. Falcon 9, hem yüksek verimliliği hem de tekrar kullanılabilir yapısıyla uzay taşımacılığında yeni bir dönemi simgeliyor. İşte Falcon 9'un özellikleri...

FALCON 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Roketin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeniden kullanılabilme yeteneğidir. Bu özellik, roketin pahalı parçalarının her seyahat sonrasında tekrar üretilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak uzay yolculuğunu ekonomik hale getirmektedir. SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri toplamda 289 kalkış ve 246 iniş yapmış, 221 kez de birden fazla uçuşta kullanılmıştır.

Falcon 9'un teknik özellikleri şu şekildedir:

⭐ Uzunluk: 70 metre
⭐ Çap: 3,7 metre
⭐ Ağırlık: Yaklaşık 550 ton
⭐ Roket, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir.

🚀 Falcon 9, 9 adet Merlin motoruyla çalışmaktadır. Bu motorlar, alüminyum-lityum karışımı tanklarda bulunan sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıtıyla güç sağlar. Merlin motorları, tekrar kullanılabilirlik gözetilerek tasarlanmış olup, roketin Dünya'ya geri dönüş evresinde iniş için yavaşlatma amacıyla kullanılmaktadır.

🚀 Roketin kademeleri arasında bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlayarak inişin kontrolünü optimize eder.

🚀 Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye girecek olan Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülü istenilen bölgeye taşımak için güç sağlayacaktır.

🚀 Roketin içerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilirken, basınçsız arka bölümünde yük taşıma özelliğine sahiptir. Kapsül 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğundadır.

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