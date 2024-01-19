Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı o roketle uzaya çıktı! (AX-3) Space X Falcon 9 roketi özellikleri!

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan Gezeravcı'nın seyahatinde kullanılacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi, özellikleriyle dikkat çekiyor. Falcon 9 roketi, uzay araştırmaları alanında önemli bir yer tutuyor. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çeken bu roket, birçok başarılı uzay misyonunun arkasında yer alıyor. Falcon 9, hem yüksek verimliliği hem de tekrar kullanılabilir yapısıyla uzay taşımacılığında yeni bir dönemi simgeliyor. İşte Falcon 9'un özellikleri...