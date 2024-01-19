Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı o roketle uzaya çıktı! (AX-3) Space X Falcon 9 roketi özellikleri!

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan Gezeravcı'nın seyahatinde kullanılacak olan SpaceX'in Falcon 9 roketi, özellikleriyle dikkat çekiyor. Falcon 9 roketi, uzay araştırmaları alanında önemli bir yer tutuyor. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek taşıma kapasitesi ile dikkat çeken bu roket, birçok başarılı uzay misyonunun arkasında yer alıyor. Falcon 9, hem yüksek verimliliği hem de tekrar kullanılabilir yapısıyla uzay taşımacılığında yeni bir dönemi simgeliyor. İşte Falcon 9'un özellikleri...

FALCON 9 ÖZELLİKLERİ NELER? Roketin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yeniden kullanılabilme yeteneğidir. Bu özellik, roketin pahalı parçalarının her seyahat sonrasında tekrar üretilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak uzay yolculuğunu ekonomik hale getirmektedir. SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri toplamda 289 kalkış ve 246 iniş yapmış, 221 kez de birden fazla uçuşta kullanılmıştır.