iOS ve Android’de bu tarz uygulamalar varsa hemen silin! Hesabınızdaki tüm parayı sıfırlıyor

Bilinmeyen İnternet Tarayıcılarına Dikkat!
Bilinmeyen internet tarayıcıları, genellikle kullanıcıların internet aktivitelerini izlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tarayıcılar, kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini takip ederek, kişisel bilgilerini risk altına sokabilir.
Mobil Güvenliğinizi Nasıl Sağlarsınız?
iOS ve Android kullanıcıları, sahte uygulamalara karşı korunmak için şu önlemleri alabilirler:
- Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin ve güvenilir kaynaklardan güncellemeleri yapın.
- Uygulamaların erişim izinlerini dikkatlice inceleyin ve gereksiz izinleri reddedin.
- Güçlü ve benzersiz şifreler kullanarak cihazlarınızı koruyun.
- Mobil güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin ve aktif olarak kullanın.
- Şüpheli görünen uygulamaları derhal cihazınızdan kaldırın.
Bu önlemler, mobil cihazlarınızı sahte uygulamalara karşı korumanın yanı sıra, genel güvenliğinizi de artıracaktır.