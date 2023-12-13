iOS ve Android’de bu tarz uygulamalar varsa hemen silin! Hesabınızdaki tüm parayı sıfırlıyor

Akıllı telefon kullanıcıları, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için farklı uygulamaları tercih ederler. Fakat, bu uygulamaların arasında kötü niyetli olanlar da bulunmaktadır. Bazı sahte uygulamalar, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek veya maddi zarara uğratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu tip uygulamalar, kullanıcıları aldatmak ve zarar vermek için çeşitli yöntemler kullanabilir.