KAAN ne zaman uçacak? KAAN Milli Savaş Uçağı ÖZELLİKLERİ ve MENZİLİ! Yerli uçağımız o gün göklere çıkıyor!

Farklı sensörlerden gelen verilerin entegrasyonu sayesinde KAAN, daha kapsamlı ve doğru bir görüntüleme sağlar.

Hava aracında kullanılacak özgün motorun geliştirilmesi projesi yürütülmektedir, bu da uçağın özgün yetenekler kazanmasına olanak tanır.

KAAN , çift motorlu konfigürasyona sahiptir, bu da motor güvenilirliğini artırarak çeşitli operasyonlarda kullanım esnekliği sağlar.

Uçak, yeni nesil silahları kullanma kabiliyetine sahiptir, bu da muharebe menzilini artırır.

KAAN , hem hava-hava muharebesi hem de hava-yer muharebesi için üstün kabiliyetler sunan bir çok rollü savaş uçağıdır.

Hassas ve Tam Vuruş Yeteneği

Yüksek ve süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş yeteneği ile hedeflere etkili bir şekilde müdahale edebilir.

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteği

KAAN, yapay zekâ ve nöral ağ desteği ile artırılmış muharebe gücüne sahiptir, bu da operasyonlarda daha etkili ve adaptif bir performans sağlar.

Pilot İş Yükünü Azaltan Kokpit Tasarımı:

Kokpit tasarımı, pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak geliştirilmiştir, pilot durumsal farkındalığını artırmak için bilişsel, fiziksel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulmuştur.