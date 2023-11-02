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Güvenlik açığı tespit edildi! Samsung iPhone Oppo Xiaomi marka telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin

Birçok kişi, akıllı telefonlarının işlevselliğini artırmak veya özel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulamaları kullanmaktadır. Ancak, bazı sahte uygulamalar, ilk bakışta kullanışlı gibi görünse de aslında kötü niyetli amaçlar taşıyorlar. Bu tür uygulamalar, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek veya parasını çalmak amacıyla geliştirilmektedirler. Bu sahte uygulamalar, genellikle kullanıcıları aldatmak ve zarar vermek için farklı yollar kullanır.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:46 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:46
Güvenlik açığı tespit edildi! Samsung iPhone Oppo Xiaomi marka telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin

Mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bilgi güvenliği ve kişisel verilerimizin korunması giderek daha fazla endişe kaynağı haline geliyor. Son zamanlarda, iOS ve Android telefon kullanıcılarına yönelik büyük bir tehlike ortaya çıktı: Sahte uygulamalar. Bu tür uygulamalar genellikle gerçek dışı bir amacı gizleyerek kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden sahte uygulamalardan kaçınmak her geçen gün önem kazanıyor.

KULLANICILARI BEKLEYEN TEHLİKE: JOKER VİRÜSÜ

Joker virüsü Android cihazlara zarar verebilen kötü amaçlı bir yazılımdır. Bu virüs, genellikle masum gibi görünen uygulamaların içine gizlenir ve kullanıcıların cihazlarına sızar.

Joker virüsü, telefon faturalarını artırmak için mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri gibi dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla kullanıcıları etkileyebilir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi de çalabilir.

Ses Kayıt Uygulamaları

Ses kayıt uygulamaları kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmelerine olanak tanır. Ancak, bazı sahte ses kayıt uygulamaları, kullanıcılardan habersizce bu kayıtları toplayarak kişisel bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanabilirler.

Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları, kullanıcıların internet aktivitelerini izlemek için tasarlanmıştır. Bu tür tarayıcılar, kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini izleyerek kişisel bilgilerini tehlikeye atabilirler.

GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

iOS ve Android kullanıcıları sahte uygulamalardan korunmak için aşağıdaki önlemleri almalıdır:

Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin ve güvenilir kaynaklardan uygulama güncellemelerini yükleyin.
Uygulamalara erişim izinlerini dikkatlice inceleyin ve gereksiz izinleri reddedin.
Güçlü ve benzersiz şifreler kullanarak cihazlarınızı koruyun.
Mobil güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin ve kullanın.
Şüpheli uygulamaları derhal cihazınızdan kaldırın.

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