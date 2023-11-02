Güvenlik açığı tespit edildi! Samsung iPhone Oppo Xiaomi marka telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin

Mobil cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bilgi güvenliği ve kişisel verilerimizin korunması giderek daha fazla endişe kaynağı haline geliyor. Son zamanlarda, iOS ve Android telefon kullanıcılarına yönelik büyük bir tehlike ortaya çıktı: Sahte uygulamalar. Bu tür uygulamalar genellikle gerçek dışı bir amacı gizleyerek kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden sahte uygulamalardan kaçınmak her geçen gün önem kazanıyor.