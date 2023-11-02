Güvenlik açığı tespit edildi! Samsung iPhone Oppo Xiaomi marka telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin

Ses Kayıt Uygulamaları
Ses kayıt uygulamaları kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmelerine olanak tanır. Ancak, bazı sahte ses kayıt uygulamaları, kullanıcılardan habersizce bu kayıtları toplayarak kişisel bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanabilirler.
Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları
Bilinmeyen internet tarayıcıları, kullanıcıların internet aktivitelerini izlemek için tasarlanmıştır. Bu tür tarayıcılar, kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini izleyerek kişisel bilgilerini tehlikeye atabilirler.
GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?
iOS ve Android kullanıcıları sahte uygulamalardan korunmak için aşağıdaki önlemleri almalıdır:
Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin ve güvenilir kaynaklardan uygulama güncellemelerini yükleyin.
Uygulamalara erişim izinlerini dikkatlice inceleyin ve gereksiz izinleri reddedin.
Güçlü ve benzersiz şifreler kullanarak cihazlarınızı koruyun.
Mobil güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin ve kullanın.
Şüpheli uygulamaları derhal cihazınızdan kaldırın.