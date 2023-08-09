Akıllı evin anahtarları elektrik altyapısından geçiyor!

Elektrikli ev aletleri alırken daha tasarruflu bir ürün seçmek yeterli olmuyor. Üstelik elektrikli otomobil sahibi olacaksanız, yeni satın aldığınız ev ya da ofisin elektrik altyapısını da gözden geçirmeniz gerekiyor. Pek çok kişi sadece ev ya da gayrimenkul yatırımı yaparken dış yapı ve dayanıklılığa dikkat eder. Oysa bina içindeki elektrik altyapısı akıllı ev yatırımında her cihazın ne kadar harcadığını ölçmek ve kontrol etmekle başlar. İklim değişiminin etkisi arttıkça tasarruflu tüketim önem kazanıyor.



ELEKTRİKLİ CİHAZ KATLANDI

Evde kullandığınız elektrikli cihazların sayısı son 20 - 30 yılda ne kadar değiştiğini düşünün. Neredeyse bir kuşakta hem elektrikli hem de ağa bağlı cihaz sayısı katlanarak arttı. Daha düne kadar yeterli elektrik altyapısı olmayan evlerde ağa bağlı cihazların sayısı bile artıyor. Eğer tüm elektrikli cihazların ne kadar elektrik harcadığını görebilirseniz, cihazı değiştirmeye daha kolay ikna olabilirsiniz. İşte her prize bağlı cihazın ne kadar elektrik çektiğini anlamak için her prize giden bağımsız kablonun olması işinizi kolaylaştırır. Böylece hem daha güvenli hem de ölçülebilir bir ev yaratmak mümkün. Ancak sadece akıllı prizler ve ışık bile hayatınızı değiştirmeye yetiyor.