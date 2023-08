Akıllı evin anahtarları elektrik altyapısından geçiyor!

Elektrikli ev aletleri alırken daha tasarruflu bir ürün seçmek yeterli olmuyor. Üstelik elektrikli otomobil sahibi olacaksanız, yeni satın aldığınız ev ya da ofisin elektrik altyapısını da gözden geçirmeniz gerekiyor. Pek çok kişi sadece ev ya da gayrimenkul yatırımı yaparken dış yapı ve dayanıklılığa dikkat eder. Oysa bina içindeki elektrik altyapısı akıllı ev yatırımında her cihazın ne kadar harcadığını ölçmek ve kontrol etmekle başlar. İklim değişiminin etkisi arttıkça tasarruflu tüketim önem kazanıyor. ELEKTRİKLİ CİHAZ KATLANDI Evde kullandığınız elektrikli cihazların sayısı son 20 - 30 yılda ne kadar değiştiğini düşünün. Neredeyse bir kuşakta hem elektrikli hem de ağa bağlı cihaz sayısı katlanarak arttı. Daha düne kadar yeterli elektrik altyapısı olmayan evlerde ağa bağlı cihazların sayısı bile artıyor. Eğer tüm elektrikli cihazların ne kadar elektrik harcadığını görebilirseniz, cihazı değiştirmeye daha kolay ikna olabilirsiniz. İşte her prize bağlı cihazın ne kadar elektrik çektiğini anlamak için her prize giden bağımsız kablonun olması işinizi kolaylaştırır. Böylece hem daha güvenli hem de ölçülebilir bir ev yaratmak mümkün. Ancak sadece akıllı prizler ve ışık bile hayatınızı değiştirmeye yetiyor.





FATURALAR ARTIYOR

Enerji yönetimi ve otomasyonu dijital dönüşümünde uzmanlaşan Schneider Electric, yeni tüketici araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Şirketten açıklanan verilere göre; dünya genelindeki her 10 tüketiciden yaklaşık 9'u (yüzde 86) iklim değişikliğinin artan enerji faturalarına yol açacağına inandığını ve bireylerin iklim değişikliği üzerinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini belirtiyor. Tüketici araştırması verilerine göre; 10 tüketiciden 7'si (yüzde 72) karbon ayak izini azaltmayı kişisel bir öncelik olarak görürken, yarısından fazlası (yüzde 55) evlerinin net sıfır olmasına önem veriyor, ancak üçte birinden azı (yüzde 31) bunun gerçekleşeceğine gerçekten inanıyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 55'i ise iklim değişikliğiyle mücadelenin bireylerin sorumluluğunda olduğuna inandıklarını vurguluyor.



UZAKTAN KONTROL SİSTEMİ

Gelişmiş teknoloji ve şık tasarımları bir araya getiren Bticino, Living Now elektrik kontrol sistemi evleriniz için benzersiz işlevsellik ve güvenlik sağlıyor. Geleneksel sistemleri akıllı sistemlere dönüştürerek zarafet ve teknolojiyi bir araya getiren Living Now with Netatmo, evinizin tüm kontrolünü size veriyor. Tüm elektrik sisteminizi uzaktan kontrol etmenizi mümkün kılan Bticino Living Now, evinizi daha akıllı ve güvenli hale getiriyor.



VERİMLİLİK AKILLI CİHAZLARLA ARTIYOR

Araştırma aynı zamanda tüketicilerin sürdürülebilir yaşam tarzlarına sahip olmak istediklerini ve evde enerji verimliliğini ana öncelikleri olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 40'ı akıllı ev teknolojisinin evlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacağına inanıyor. Yarısından fazlası (yüzde 54), yeni evlerinin veya dairelerinin akıllı ev cihazlarıyla donatılmasını bekliyor; bu, daha önce yürütülen araştırmaya (2020) göre yüzde 13'lük bir artış anlamına geliyor. Gelecek 12 ay içinde enerji verimliliği için ortalama 1.691 / 1.995 Euro harcamaya istekli bireyler ve ailelerle karşılaştırıldığında, akıllı teknolojinin faydalarını zaten görmüş ve yaşam tarzlarına dahil etmiş olan mevcut cihaz sahipleri en az iki kat fazla harcamaya istekli. Akıllı aydınlatma ve akıllı termostatlar ise artık en çok satın alınan ilk üç akıllı cihaz arasında gösteriliyor.