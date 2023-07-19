Sanal toplantılara performans ve yapay zeka kalitesi geliyor!

ORTA ÖLÇEKLİ ALANLAR

Daha fazla insanın ofise dönmesiyle birlikte Poly Studio X52 video bar, orta ölçekli toplantı alanlarında sanal toplantı deneyimlerini geliştiriyor. Hepsi bir arada video bar, grup, konuşmacı ve insan çerçeveleme gibi otomatik kamera çerçeveleme modları sunan Poly DirectorAI akıllı kamera teknolojisi ile deneyimi üst düzeye çıkarıyor. 4K, 20MP kamera, herhangi bir görüntü bozulması olmadan konferans odasının en uzak köşelerine bile ulaşarak her katılımcının net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Grup ve konuşmacı çerçeveleme özellikleri için yapay zeka odaklı yazılımda yapılan güncellemeler, yeni Poly DirectorAI Perimeter özelliğini ve diğer ses geliştirmelerini kapsıyor. Poly Studio X52, Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom için sertifikalı olup, BlueJeans by Verizon, GoTo ve RingCentral için yerel destek sertifikası bekleniyor. Poly DirectorAI Perimeter teknolojisi cam duvarlar arasında daha iyi toplantı odası deneyimleri için katılımcıların hassas bir şekilde çerçevelenmesini sağlıyor. BT yöneticileri oda boyutlarını girebiliyor, böylece yapay zeka destekli teknoloji parametrelerinin doğru bir şekilde tanımlanması sağlanıyor; cam duvar veya pencerenin ötesindeki yüzleri yakalamayı engelleyebiliyor. Ayrıca, ses netliği geliştirmeleri, toplantı alanlarındaki cam ve sert yüzeylerin neden olduğu yankılanmaları ve ekoları minimum düzeye çekiyor. Poly Studio E70 akıllı kamera toplantı alanlarında daha fazla esneklik için artık standart bir Ethernet kablosu kullanarak doğrudan Poly G7500 modüler video konferans sistemine bağlanabiliyor. Poly TC10 dokunmatik kontrol paneli, şimdi Android'de Microsoft Teams Rooms için toplantı kontrolünü destekliyor. Ayrıca, Microsoft Teams için bir oda planlama panelinin işlevselliğini sunarak oda kullanılabilirliği ve yerinde oda rezervasyonları hakkında daha iyi görünürlük sağlıyor. Kullanıcılar video, bilgi işlem, DSP ses çözümlerini entegre ederek optimum Microsoft Teams Rooms deneyimi sağlayan test edilmiş, onaylanmış çok satıcılı çözüm seçeneğine sahip.