Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 18.07.2023 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 11:21
    ABONE OL

    Aselsan’dan yeni hava savunma sistemi: GÖKSUR

    ASELSAN’ın yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aselsan’dan yeni hava savunma sistemi: GÖKSUR

    ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ASELSAN'ın IDEF 2023'te sergileyeceği kritik sistemler arasında yer aldığı belirtildi.

    ASELSAN GÖKSUR, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen BOZDOĞAN füzesini kullanıyor.

    GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ürün ailesi kurgusunda geliştirilmekte olup modüler tasarım yaklaşımıyla üç farklı konfigürasyona sahip çözüm sunuyor. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakilen ve/veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

    Pek çok farklı hava savunma ürünü geliştiren ASELSAN; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda düzenlenecek IDEF 2023'te yeni sistemlerini görücüye çıkaracak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Teknoloji Aselsan’dan yeni hava savunma sistemi: GÖKSUR
        loading
        SON DAKİKA