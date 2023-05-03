Yeni teknolojilerin perde arkası!

HONOR, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023'te tanıttığı HONOR Magic5 Pro'nun nasıl geliştirildiğinin detaylarını paylaştı. HONOR Device Co. Ltd CEO'su George Zhao; "Durmak bilmeyen Ar-Ge taahhüdümüz, Magic5 Pro gibi çığır açan cihazlar geliştirmemizi sağlıyor" dedi. Yepyeni HONOR Image Engine ile donatılan Magic5 Pro, piyasadaki en yüksek çekim hızlarından bazılarını sağlamakla kalmıyor, netliğin sınırlarını da zorlayan yepyeni bir milisaniye Falcon Yakalama Algoritması sunuyor.

HONOR, yapay zeka algoritmasının geliştirilmesini sağlayan nicel ve nitel analizlerin gerçekleştirildiği kendi özel kamera laboratuvarlarını kurdu. Türk Telekom akıllı telefonunu yenilemek isteyenlere yönelik özel kampanyalar düzenliyor. Şimdi bütün hazırlıklar akıllı telefonu Türk Telekom mağazalarında deneyimleme şansı yakalamak isteyenlere bu güncel cihazlarla sunmak.

DÜŞÜK IŞIK BAŞARISI

HONOR Magic5 Pro, farklı hız, mesafe ve ışık koşullarına sahip hareketli sahnelerin çekimiyle ilgili birçok zorlayıcı sorunu çözerek görüntüleme sürecini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Önceki nesle kıyasla yüzde 245 oranında artırılan otomatik odaklama hızı, birçok zorlayıcı sorunun çözüldüğünü kanıtlıyor.

Akıllı AI Tanıma teknolojisi ile güçlendirilen HONOR Magic5 Pro'nun AI Hareket Algılama özelliği, kullanıcıların hızlı şekilde hareket ettiği çekimlerde dahi en iyi anın yakalanabilmesini sağlıyor. HONOR ve Qualcomm Technologies'in yakın çalışması sonucu altı kattan fazla artırılarak 240 milisaniyeden 1500 milisaniyeye çıkarılan ön bellek aralığı ve 270.000'den fazla görüntü ile eğitilmiş bir yapay zeka ağı ile HONOR Magic5 Pro'nun kamerası, kullanıcılarının hareketlerdeki sihirli anları kolay ve en iyi şekilde yakalamalarına yardımcı oluyor.