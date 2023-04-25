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    • Teknoloji
    • 26.04.2023 06:45
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    • 26.04.2023 10:31
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    Bayraktar TB2'ler Romanya'ya ihraç edildi! Der Spiegel'den çarpıcı analiz: Türkiye'nin 'Elon Musk'ı Selçuk Bayraktar

    Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar TB2'ler, sahadaki başarılarıyla NATO üyelerinin dikkatlerini çekiyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, son olarak Bayraktar TB2'nin Romanya'ya ihraç edileceğini duyurdu. Böylece yerli SİHA, AB üyesi 2, NATO üyesi 3 ülkeye ihraç gerçekleştirimiş oldu. Öte yandan Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi, Bayraktar'a ilişkin yayınladığı analizde Selçuk Bayraktar'ı "Türkiye'nin Elon Musk'ı" olarak nitelendirdi.

    takvim.com.tr
    Bayraktar TB2’ler bir ülkeye daha ihraç edildi

    Libya, Karabağ, Suriye, Irak ve Ukrayna sahalarında kendi büyük başarıyla kanıtlayan Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, uluslararası arenada kendine saygın bir yer edindi. Güçlü orduların ilgisini çeken Bayraktar TB2'nin, son olarak Romanya'ya ihracı için sözleşme imzalandı.

    ROMANYA ENVANTERİNE KATILDI
    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldığını açıkladı.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
    "Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

    #MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

    DER SPIEGEL: TÜRKİYE'NİN ELON MUSK'I
    Alman Spiegel sayfasında dikkat çeken bir analize yer verdi.

        "Drone Üreticisi Bayraktar, Erdoğan'ın Olası Halefi Olarak Görülüyor" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

        Selçuk Bayraktar, modern savaşın yürütülme şeklini değiştirdi ve bazıları ona Türkiye'nin Elon Musk'ı demeye başladı. Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidip Türk siyasetinin zirvesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

        Erdoğan'ın bu seçimde son kez aday olacağını belirttiğini aktaran Spiegel, bu sorunun Bayraktar'a yöneltildiğini hatırlattı ve 'Bayraktar, spekülasyonları "dedikodu" diyerek geçiştirdi' dedi.

        "TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNİN AMİRAL GEMİSİ"
        "Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez" diyen Spiegel, Bayraktar'ın Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

        Spiegel şirket için "Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi" yorumunda bulundu.

            "Bayraktar, masaya Türk siyasetinde başarıyı sağlamaya yardımcı olabilecek çok şey getiriyor" diyen Spiegel, "Erdoğan şu anda yeniden seçilmesini sağlamakla meşgul. Ancak Bayraktar, sıra kendisine gelene kadar tetikte bekleyecek kadar genç" dedi.

            YERLİ VE MİLLİ GURUR BAYRAKTAR
            2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

            Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

            Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 500 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

                MAVİ VATAN'I GÖZETLİYOR
                Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen tüm uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

                Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Milli SİHA'lar bu görevlerinin yanı sıra Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerimize de güvenlik için havadan refakat ediyor. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza atmıştı.

                Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine anlık görüntü ve bilgi aktardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için de görev yapıyor.

                    Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve dünyanın gündeminden düşmeyen geri itmeler gibi insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor.

                    Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda doğada gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde de etkin olarak görev yapıyor. 31 Aralık 2021 günü Bursa Uludağ'da yürüyüşe çıkan ve hava şartlarının kötüleşmesi üzerine kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf Sepehizade'nin bulunmasında da rol aldı. Hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle bölgedeki ekipler tarafından ulaşılamayan Danimarkalı turistin yeri, Aydın'dan havalanan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Bayraktar TB2 SİHA tarafından tespit edildi. Kayıp turist bulunduğu yerin gökyüzünden tespit edilmesinin ardından bölgedeki ekipler tarafından kurtarıldı.

                    ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
                    Bayraktar TB2 İHA'lar güvenlik ve insani yardım görevlerinin yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan iş birliğiyle Bayraktar TB2 İHA'lar, 2020 yılından itibaren orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021 ve 2022'de büyüyerek devam ediyor.

                        OGM'nin belirlediği merkezlerde konuşlanan Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yapıyor. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2'ler, tek seferde 400 kilometrekarelik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabiliyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021 yılında 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak rol aldı. Milli İHA'lar bu yıl 21 Ağustos 2022 tarihine kadar OGM verilerine göre 244 orman yangınının ilk anda tespiti ve söndürme faaliyetlinde görev yaptı.

                        KARABAĞ'DA ROL ÜSTLENDİ
                        Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Bahar Kalkanı Harekatı'nda ise ilk defa filolar halinde uçarak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti.

                        Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

                        Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlattı. Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı.

                        Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan ordusuna ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan ordusunun bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı.

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                        Haberler Teknoloji Bayraktar TB2'ler Romanya'ya ihraç edildi! Der Spiegel'den çarpıcı analiz: Türkiye'nin 'Elon Musk'ı Selçuk Bayraktar
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