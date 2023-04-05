Çevreci depolama ürünlerine ilgi artıyor

ADATA, ürünlerinin karbon ayak izini azaltma konusundaki sürdürülebilir çevre taahhüdünü, markanın ilk çevreci depolama ürünleri serisini duyurarak başlatmış oldu. HC300 ECO harici sabit disk sürücüsü (HDD) ve UC310 ECO USB flaş belleği UFD), geri dönüştürülmüş plastikten oluşan dış yüzeyi ve FSC (Orman Yönetim Konseyi) tarafından onaylanmış malzemelerle paketlenmesiyle, sürdürülebilir gelecek için yenilenebilir elektronik ürünler konusunda atılan büyük bir adımı temsil ediyor. HC300 ECO ve UC310 ECO, ADATA ürünlerinin ESG kavramlarına odaklanan serisinin öncüleri. Bu cihazların kasaları su damacanaları gibi PCR (Tüketim Sonrası Geri Dönüştürülebilen) malzemelerden yapılmış. HC300 ECO'daki PCR malzemelerin kullanımı karbon emisyonlarını yüzde 48'e kadar azaltabilmekte. Ek olarak, ADATA HC300 ECO ve UC310 ECO, karbondioksit emisyonlarını, atık suyu ve enerjiyi önemli ölçüde azaltan işlemlerle üretilen FSC sertifikalı çevre dostu kağıt malzemelerle paketlenmekte. HC300 ECO, sarsıntıdan kaynaklanan durumlarda özel şok koruma mekanizması sayesinde oluşabilecek veri kaybı ve hasarı önleyebilmekte. UC310 ECO USB 3.2 arabirimine ve 256 GB kapasiteye sahip bulunuyor.



PODDY, ANDROİD CİHAZLARDA

İki Türk girişimci tarafından kurulan çok sesli podcast platformu Poddy, 24 Şubat'ta iOS cihazlarda kullanıma sunulmuştu. Tek uygulama üzerinden podcast içeriği üretme ve dinlemeyi mümkün hale getirerek aynı zamanda yenilikçi olarak hem içerik üreticiler hem de dinleyiciler için etkileşimi mümkün kılan fonksiyonlar sunan Poddy, Android cihazlar için de kullanıma resmi olarak açıldı. iOS cihazlarda App Store uygulama mağazasından indirilebilen Poddy mobil uygulaması artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Android cihaz kullanıcıları Poddy'i Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyor. Poddy ile herkesin özgürce ve her dilde sesini duyurabilmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden CEO Cüneyt Göktürk, "Poddy'i geliştirmek üzere yola çıktığımız ilk günden beri erişilebilirliği yüksek, herkesin sesini duyurabilmesine olanak tanıyan bir platform hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

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