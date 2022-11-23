Siber saldırılarda ‘kiralık saldırganlar’ kullanılıyor

Siber saldırılardaki yöntemler kiralık katil tutar gibi saldırganların kiralandığı sofistike ataklara dönüşmeye başladı. Siber güvenliği hizmet olarak geliştiren ve sunan Sophos, 2023 yılı tehdit raporunu paylaştı. Rapor, hizmet olarak sunulan siber suçların yaygınlaşmasıyla siber suça yönlenmek isteyenlerin bu dünyaya adım atmalarının önündeki engellerin neredeyse tamamen ortadan kalktığına, siber tehdit ortamının artık kolayca erişilebilen ticari bir platform haline dönüştüğüne dikkat çekiyor. Raporda ayrıca fidye yazılımlarının yeni haraç taktikleri eşliğinde kurumlara dadanan en büyük siber tehditlerden biri olmaya devam ettiği ve çalınan kimlik bilgilerine yönelik talebin arttığı da ele alınıyor. Genesis ve benzeri yeraltı suç pazarları, uzun zamandır kötü amaçlı yazılım ve bunlara dair dağıtım hizmetleri (hizmet olarak kötü amaçlı yazılım) sunmanın yanı sıra, çalınan kimlik bilgilerinin ve diğer verilerin toplu olarak satışını mümkün kıldı. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca fidye yazılımının artan popülaritesi, kapsamlı bir 'hizmet olarak fidye yazılımı' ekonomisini ortaya çıkardı. 2022 yılında da bu hizmet tabanlı model genişledi ve ilk bulaşmadan tespitten kaçınma tekniklerine kadar siber suçlara yönelik araç setinin neredeyse her parçası satın alınabilir hale geldi.