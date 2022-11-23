Çoklu bulut veri kullanımını ve inovasyonu kolaylaştırıyor | Teknoloji haberleri

İnovasyon yapma eksikliği, pek çok şirketin rekabetçi ortamda varlığını sürdürememesine neden oluyor. McKinsey'e göre şirketlerin üçte birinden fazlası rakipleriyle arasında stratejik bir mesafe oluşturmak için teknolojiye yöneliyor. Ekonomik açıdan en iyi durumda olan şirketler daha riskli stratejiler oluştururken, yapay zeka ve veri analitiği gibi gelişmekte olan teknolojilere daha fazla yatırım yapıyor. Fikir oluşturmak ve verilerinden daha fazla verim elde ederek bu fikirleri iş alanına dönüştürmek isteyen şirketlerin dikkatlerini buluta yöneltmesi gerekiyor. En büyük şirketlerin çoklu bulut kullandığı bu dönemde, çoklu bulut stratejisi de dijital şirketlerin başvurduğu iş modeli haline geliyor. Bu strateji, iş yükleri her zamankinden daha fazla dağıtılmış olduğunda şirketlerin verilerini daha etkin bir şekilde yönetebilecekleri ve kullanabilecekleri bir yol sağlıyor. VMware, Forbes Top 2000 listesinde yer alan şirketlerde görev alan 100 üst düzey yöneticinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Bu ankete göre katılımcıların dörtte üçü şirketlerinin verilerinin potansiyelini açığa çıkartmakta zorlanıyor. Bu durum onların inovasyon yapma imkanlarını da doğrudan etkiliyor. Yüzde 58'inin verilerini daha iyi kullanmazsa rekabette geriye düşmekten korktuğunu belirtmesi de McKinsey'in araştırmasını destekliyor. Verilerin oluşturulma ve depolanma şekli de sektöre, ulusal ve uluslararası regülasyonlara göre farklılık gösteriyor. Uyumluluk ve yasal gereklilikler ile şirketin inovasyon yapma ihtiyacı arasında bir denge oluşturmak ise hâlâ devam eden bir güçlük.



KARMAŞIKLIĞI GİDERMEK ŞART

Organizasyonun tamamında değişim yapan, kullanıcı deneyimini kökten dönüştüren, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize edenlerin de dahil olduğu inovasyonların hepsi bilinçli karar alınmasını destekleyebilen dijital bir altyapı üzerine kuruluyor. Çoklu bulut yaklaşımı da veriden güç alan bu önemli altyapıyı oluşturuyor. VMware'in bir araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 87'si bugün çoklu bulut kullanıyor. Geçen sene bu oran yüzde 73'tü. Çoklu bulut, inovasyon açığını kapatmaya yardımcı olmak için yönetim kolaylığı ve seçim özgürlüğü gibi temel yetenekleri kazandırıyor.