Çoklu bulut veri kullanımını ve inovasyonu kolaylaştırıyor | Teknoloji haberleri

İnovasyon yapma eksikliği, pek çok şirketin rekabetçi ortamda varlığını sürdürememesine neden oluyor. McKinsey'e göre şirketlerin üçte birinden fazlası rakipleriyle arasında stratejik bir mesafe oluşturmak için teknolojiye yöneliyor. Ekonomik açıdan en iyi durumda olan şirketler daha riskli stratejiler oluştururken, yapay zeka ve veri analitiği gibi gelişmekte olan teknolojilere daha fazla yatırım yapıyor. Fikir oluşturmak ve verilerinden daha fazla verim elde ederek bu fikirleri iş alanına dönüştürmek isteyen şirketlerin dikkatlerini buluta yöneltmesi gerekiyor. En büyük şirketlerin çoklu bulut kullandığı bu dönemde, çoklu bulut stratejisi de dijital şirketlerin başvurduğu iş modeli haline geliyor. Bu strateji, iş yükleri her zamankinden daha fazla dağıtılmış olduğunda şirketlerin verilerini daha etkin bir şekilde yönetebilecekleri ve kullanabilecekleri bir yol sağlıyor. VMware, Forbes Top 2000 listesinde yer alan şirketlerde görev alan 100 üst düzey yöneticinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Bu ankete göre katılımcıların dörtte üçü şirketlerinin verilerinin potansiyelini açığa çıkartmakta zorlanıyor. Bu durum onların inovasyon yapma imkanlarını da doğrudan etkiliyor. Yüzde 58'inin verilerini daha iyi kullanmazsa rekabette geriye düşmekten korktuğunu belirtmesi de McKinsey'in araştırmasını destekliyor. Verilerin oluşturulma ve depolanma şekli de sektöre, ulusal ve uluslararası regülasyonlara göre farklılık gösteriyor. Uyumluluk ve yasal gereklilikler ile şirketin inovasyon yapma ihtiyacı arasında bir denge oluşturmak ise hâlâ devam eden bir güçlük.
KARMAŞIKLIĞI GİDERMEK ŞART
Organizasyonun tamamında değişim yapan, kullanıcı deneyimini kökten dönüştüren, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize edenlerin de dahil olduğu inovasyonların hepsi bilinçli karar alınmasını destekleyebilen dijital bir altyapı üzerine kuruluyor. Çoklu bulut yaklaşımı da veriden güç alan bu önemli altyapıyı oluşturuyor. VMware'in bir araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 87'si bugün çoklu bulut kullanıyor. Geçen sene bu oran yüzde 73'tü. Çoklu bulut, inovasyon açığını kapatmaya yardımcı olmak için yönetim kolaylığı ve seçim özgürlüğü gibi temel yetenekleri kazandırıyor.
DİJİTALDE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN FİKİRLER
Girişimcilik Günü' öncesinde, girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin ikinci aşaması olan mentorluk ve hibe desteği sürecinin başladığını duyurdu. 'Türkiye'ye Değer' yaklaşımı çerçevesinde yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Dijitalde Hayat Kolay' ile girişimci kadınlara çeşitli fırsatlar sunan Türk Telekom, projenin yeni döneminde daha fazla sayıda kadına ulaşmayı hedeflerken, eğitimlere katılanlar arasında belirlenecek girişimcilere mentorluk ve hibe desteği sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom, 'Dünya Kadın Girişimcilik Günü' öncesinde 18 yaş ve üzeri, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış, esnaf veya esnaf muafiyetine sahip olma ön koşullarını sağlayan ve başvuru yapan girişimci kadınlar arasından belirlenen 20 katılımcının, 2 hafta sürecek işletme ve marka geliştirme eğitimlerinden yararlanacağını duyurdu.
15 BİN KADINA ULAŞACAK
Buna göre, kadınlara sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazar yerlerine giriş, medya yönetimi ve finansal süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler verilecek. Programın sonunda jüri elemesinden başarıyla geçen 10 girişimci kadına hibe desteği sağlanacak. Kadınların dijital dünyadaki yetkinliklerini geliştirerek onların kendi işlerini kurmalarını ya da mevcut işlerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projenin mentorluk ve hibe başvuru dönemi tamamlandı. Bugüne kadar 10 bin kadına ulaşılan proje ile 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.