Elon Musk'tan Twitter hamlesi! Kucağında lavaboyla giriş yaptı

SATIN ALMADA SONA GELİNDİ

Musk'ın 44 milyar dolarlık ödeme için finans şirketleri ile temasa geçtiği ve Sequoia Capital, Binance, Katar Yatırım Otoritesi gibi finansörlerin Musk'ın avukatlarıyla görüşerek finansman taahhüdü için gerekli evrakları aldıklarını belirtti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına fon sağlamayı taahhüt eden bankaların, nihai borç finansmanı anlaşması için bir araya geldiği ve gerekli evrakları imzalama sürecinde sona gelindiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Twitter kaynakları açıklama yapmaktan kaçınırken, Musk'ın avukatları da herhangi bir yorumda bulunmadı.