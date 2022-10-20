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    • Teknoloji
    • 20.10.2022 11:50
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    • 20.10.2022 12:40
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber'de flaş TOGG açıklaması! Fiyatı ne kadar olacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de yerli otomobil TOGG'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG'un fiyatına ilişkin, "C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak." ifadelerini kullandı.

    TOGG’un fiyatı ne kadar olacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de yerli otomobil TOGG'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Varank, TOGG'dan, Tayfun füzesine kadar birçok önemli konuda ses getirecek mesajlar verdi.

    Varank'ın açıklaması şu şekilde;

    Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye2nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta TOGG'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek.

    İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz. Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

    TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
    Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C seğmen SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak rekabet edecek. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı.

    Şirketin maliyet hesapları ile ilgili ve piyasada tutunacakları bir fiyatlarla ilgili bir husus. Buna şirket karar verecek. C segment bir araçtan daha kaliteli olan bir araç. Şirket rakip olarak hangi araçları görüyorsa o fiyat politikasından piyasaya girmiş olacaklar. Mart ayında satılacak bir araç için şimdiden bir fiyattan satılacak imkanımız yok. Buna şirketteki arkadaşlarımız karar verecek.

    Elektrikli otomobillerle ilgili son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürdük. Vatandaşımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları atmış olduk. Burada şirket satışa çıktığı zaman belirtecektir.

        TOGG'a müthiş bir talep var. Ama resmi olarak daha ön satışı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tabi önümüzdeki dönemlerde şirket bununla ilgili planlamalarını yapacaktır. Normalde bir araç piyasaya çıktığı gün siparişler başlamaz. Normalde ticari olarak bu böyle olmaz. Şirket bununla ilgili kendi hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin otomobili projesi müthiş heyecan uyandıran bir proje. Vatandaşlarımızın gündeminde bu konu var.

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        Haberler Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber'de flaş TOGG açıklaması! Fiyatı ne kadar olacak?
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