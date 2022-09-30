Milyonlar bekliyordu! iPhone 14 tanıtıldı! İşte iPhone 14 pro max fiyatı ve özellikleri!

İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple iPhone 14'ü tanıttı. İphone 13'e olan benzerliğiyle dikkat çeken iPhone 14 birçok kişinin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. 799 dolardan satışa başlayacak iPhone 14, 16 Eylül tarihinde Avrupa'da ve ABD'de satışa sunulacak.
İPHONE 14 NE KADAR?
İPhone 14'ün ABD fiyatı belli oldu.