TikTok mercek altında: Vergi kaçıran fenomenler yolun sonuna geldi

MASAK'ın başlattığı inceleme neticesinde sosyal medya platformu TikTok üzerinden vergi kaçıran fenomenler tespit edildi. Yapılan araştırmada fenomenlerin yurt dışında açtıklar hesaplara yaklaşık 1,5 milyar lira aktardıkları tespit edildi.
DİJİTAL DEFERMASYONUN İÇİNDEYİZ
Günaydın köşe yazarı Hakan Uç, bugünkü yazısında fenomenlerin TikTok üzerinden vergi kaçakçılığını kaleme aldı.
Neresinden tutsanız elinizde kalan bir dijital deformasyonun içindeyiz. Var olan teknolojiyi zamanla yarıştığımız bu asırda daha fazla geliştirip kullanmak yerine maalesef her defasında kötü niyetli kişilerin art niyetli kullanımları yüzünden yerlere düşürüyoruz.