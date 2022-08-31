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    • Teknoloji
    • 31.08.2022 08:51
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    • 31.08.2022 09:08
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    TikTok mercek altında: Vergi kaçıran fenomenler yolun sonuna geldi

    Türkiye'de yaklaşık 29 milyon takipçisi bulunan TikTok mercek altına alındı. Sosyal medya platformu üzerinden vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine MASAK harekete geçti. Yapılan incelemede Türkiye'den 1.5 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Fenomenleri vergi ödememek için yurt dışına kayıtlı hesap açtığı, hediye ve bağış adı altında topladıkları paraları da bu hesaplara aktardığı belirtiyor.

    Vergi hırsızı fenomenlere mercek altında

    MASAK'ın başlattığı inceleme neticesinde sosyal medya platformu TikTok üzerinden vergi kaçıran fenomenler tespit edildi. Yapılan araştırmada fenomenlerin yurt dışında açtıklar hesaplara yaklaşık 1,5 milyar lira aktardıkları tespit edildi.

    DİJİTAL DEFERMASYONUN İÇİNDEYİZ
    Günaydın köşe yazarı Hakan Uç, bugünkü yazısında fenomenlerin TikTok üzerinden vergi kaçakçılığını kaleme aldı.

    İşte o yazı:
    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), 2021'in başından bu yana TikTok vasıtasıyla yurt dışına 1.5 milyar lira aktarıldığını belirledi. Bazılarının platformu, vergi kaçırmak için kullandığı tespit edildi.

    Neresinden tutsanız elinizde kalan bir dijital deformasyonun içindeyiz. Var olan teknolojiyi zamanla yarıştığımız bu asırda daha fazla geliştirip kullanmak yerine maalesef her defasında kötü niyetli kişilerin art niyetli kullanımları yüzünden yerlere düşürüyoruz.

        AÇIKÇA DEVLET ZARARA UĞRATILIYOR
        Türkiye'de 29 milyon kullanıcısı olan TikTok, hiç hoşlanmadığım bir platform.

        Bu platformların bazı açık yanlarının kötü niyetli kişilerce rahatça kullanılıyor olması ise beni daha da sinirlendiriyor.

        Sosyal medya üzerinden kazanç sağlayan fenomenlerin de düpedüz kullanıldığı bu sistem ile açıkça devlet zarara uğratılıyor.

        1.5 MİLYAR TL KAÇIRILDI
        Birçoğunuz duymuştur; TikTok'ta twich adı altında hediye ve bağış toplanan bir alan var. Bu alanda milyonlar, yüzbinler havada uçuşuyor.

            Peki hiç düşündünüz mü bu kadar para nereden ve nasıl geliyor? Hadi geldi diyelim, nasıl bir vergilendirme sistemi var? Ben söyleyeyim; uyanık fenomen tayfasının hepsinin yurt dışında bu illegal işler için açılmış hesapları var.

            Türkiye'den bu platform üzerinden son 1.5 yılda 1.5 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

            MASAK İŞİN PEŞİNE DÜŞTÜ
            Ülkeye vergi ödememek için bu yabancı hesapları kullanıyorlar. MASAK vergi kaçakçılığına geçit vermemek için işin peşine düştü.

                Velhasıl yazının başında da dediğim gibi, platformun neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

                FAKE HESAPLAR ÜZERİNDEN FIRSATÇILIK
                Üstelik sistemi öğrenen bazı kötü niyetli kişiler henüz takipçisi bile olmayan fake hesaplar üzerinden bunu fırsata çeviriyorlar.

                Allah'tan devletimiz bu tarz işleri sıkı takibe alıyor ve önüne geçmek için çaba sarfediyor.
                    356 milyon TL nerede?
                    Haberler Teknoloji TikTok mercek altında: Vergi kaçıran fenomenler yolun sonuna geldi
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