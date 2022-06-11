TikTok'ta Mükremin rezaleti! Bebek kiralayıp doğum mizanseni yapmıştı! Mükremin Gezgin'e şok! Sağlık Müdürlüğünden suç duyurusu
TikTok'ta iğrenç doğum mizansesi! Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Son örneği ise kendisine daha çok tıklasınlar diye Mükremin Gezgin aylarca hamile numarası yaptı. Sosyal medyada yaptığı hamilelik ve doğum konulu paylaşımlarla tepki toplayan Mükremin Gezgin'in görüntüleri Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde çektiği belirlenmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezde yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
11.06.2022 20:10 - Son Güncelleme: 11.06.2022 20:10
Sosyal medya hesabından hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan Mükremin Gezgin'in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa'daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti.
Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi incelendi.