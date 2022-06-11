TikTok’ta Mükremin rezaleti! Bebek kiralayıp doğum mizanseni yapmıştı! Mükremin Gezgin’e şok! Sağlık Müdürlüğünden suç duyurusu

Sosyal medya hesabından hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan Mükremin Gezgin'in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa'daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti.