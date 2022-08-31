Tekkeköy’de Teknofest heyecanı! Tarih, turizm, kültür, sanayi ve doğa kenti; Tekkeköy

Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük havacılık festivali Teknofest'e gelen yerli yabancı tüm misafirlerimizi ağırlamak için bizlerde evlerimizi, ilçemizi ve gönül kapılarımızı sonuna kadar açmış bulunmaktayız… Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy; Samsun- Ordu Karayolu'nun 13. kilometresinde güneye doğru bir kilometre içeride yer almakta olup, Samsun iline bağlı tarih, turizm, kültür, sanayi ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden birisidir. Nüfusu 55.369 olan ilçe bulunduğu konum itibarıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımına sahip bölgenin tek ilçesidir. Tekkeköy mağaraları arkeoloji vadisi tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleri ile açık hava müzesi olmasının yanında piknik ve mesire alanıyla ilçenin merkezinde tarihin ve yeşilin büyüsüyle insanların dinlenebileceği muhteşem bir alandır. İlçede Karadeniz'deki tarihi tek yel değirmeni, Altınkaya kilisesi, Antyeri kilisesi, Aşağıçinik Ak kilise, Çırakman tarihi kemerli çeşmesi, ahşap camileri, kaya mezarları, Rumlardan kalma tarihi çeşmelerin yanında daha birçok tarihi kiliseye, tarihi çeşmeye ve tarihi evlere sahiptir. İlçenin ismini aldığı Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretlerinin tekkesi ve türbesi de ilçe merkezinde bulunmaktadır.







BİR MEVSİM DEĞİL

Tekkeköy tarihi yapılarının yanında mavisi, yeşili, havası, vadileri, çağlayan dereleri, şelaleleri, doğal güzellikleri, el değmemiş ormanlarıyla ve Costal sahiliyle yaz kış ilçeye ziyaretçi çekebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca Asarağaç piknik ve mesire alanı şehrin bunaltıcı havasından sıkılanlar için denizin mavisi ile yeşili buluşturan yükseltisi ile ferah bir nefes alınabilinecek doğal bir alandır. Bu güzel alan tabiat parkı olarak bölgeye hizmet vermektedir. Samsun ve çevre illerden binlerce kişinin çalıştığı; İlkadım,19 Mayıs, Örnek sanayilerinin yanında Organize sanayi ve Gıda organize sanayiye ev sahipliği yapmaktadır. İlçede hizmete giren ve her geçen gün daha da büyüyen Samsun Lojistik Merkezi Tekkeköy ilçesini bölgenin lojistik üssü haline getirmiştir.







BAŞKAN TOGAR: KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar "Bizler Samsun'un ve bölgenin istihdamının ve ekonomisinin kalbi sayılan ilçemizin tüm zenginliklerini bilerek buna göre projeler ve yatırımlar planlamakta ve gerçekleştirmekteyiz. Samsunspor stadyumu, 7500 kişilik Yaşardoğu Spor Salonu, uluslararası fuar alanı, bilim ve teknoloji merkezi, 250 yataklı devlet hastanesi, Samsun Lojistik Merkezi, gençlik merkezi gibi büyük devlet yatırımlarındaki etkinlikler için ilçeye gelen kalabalık toplulukları kente sokup burada zaman geçirebilecekleri mekanlar, alanlar ve gezi yerleri oluşturmak için dur durak bilmeden projeler geliştirmekteyiz. Bunca; tarihi, turistlik, kültürel, doğal güzellikleri ve devlet yatırımları ile sanayi bölgelerini elinde bulunduran ilçemizin ekonomik anlamda gelir seviyesinin artması ve ticari faaliyetleri ile turizm gelirlerini en üst düzeye çıkması için biz de Belediye olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaktayız. Amacımız ilçemizin tüm zenginliklerini ön plana çıkararak yatırımlar ve projeler üretip Tekkeköy'ümüzü Samsun'un ve bölgenin turizm merkezi haline getirerek, turistlerin konaklamasını sağlayarak ilçemizdeki ekonomik sirkülasyonu en üst düzeye çıkartmaktır" ifadelerini kullandı.





SOSYAL YAŞAM ALANLARI VE PARKLAR

Halkımızın ve misafirlerimizin yararlanabileceği birçok park ve sosyal yaşam alanını kısa süre içerisinde inşa ettik. Tekkeköy'ün birçok bölgesinin yanında özellikle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu 19 Mayıs Mahallesi lojmanlar mevkiine binlerce fidan dikerek bölgeyi yeşil ile buluşturduk. 19 Mayıs mahallemizdeki parkımızı ve oyun alanlarını yeniden inşa ettik. Halkımızın 365 gün kullanabileceği şehitlik anıtımız ve yanındaki parklar ilçemizin en yoğun nüfuslu bölgesinde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü. Yine Tekkeköy Düğün salonunun altına Sevgi Tekkesi adında, Kutlukent bölgemize de Saklı bahçe adında ilçenin adına yaraşır nezih iki aile ortamı oluşturduk. Her mahallemize bir çocuk parkı inşa ederek çocuklarımızın mahallelerinde yanı başlarında oynayacakları parklar inşa ettik. Onlarca halı sahaların yanında mevsim şartlarından etkilenmeden spor yapılabilecek bir tane kapalı halı saha ile Türkiye'de ilk ve tek olan iki katlı çok amaçlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'mizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduk.







TEKKEKÖY NOSTALJİ PARKI

İlçemizin merkezinde bulunan Devlet Demir Yolları'na ait tarihi istasyon binalarını aslına uygun bir şekilde restore ederek şehrin göbeğinde halkımızın ailesi ve sevdikleri ile oturabilecekleri güzel bir mekan oluşturduk. Asırlık ağaçlarının altında tarihin ve doğanın eşsiz güzelliği içinde ilçenin merkezinde vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri eşsiz tarihi mekan şimdiden halkımızın yoğun ilgisi ile dolup taşıyor. Yine alana ilçemizin simgelerinde biri olabilecek Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ve motifleriyle bezeli bir saat kulesi inşa ettik. Nostalji parkımızın içerisinde bir de insanların hoş vakit geçirebilecekleri tarihi gar kafemizi hizmete sunarak sadece ilçemiz ve Samsun'dan değil dünyanın dört bir yanından insanlar ve turistler bu muhteşem tarihi yapıyı ve alanı görmeye akın edecekleri tüm donanımları tamamladık.



TEKKEKÖY ANA CADDE: Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde Tekkeköy Ana Cadde yol ve kaldırım düzenlememiz ile ilçemiz girişindeki tren yolundan meydana doğru giden ana yolu tek şerit haline getirdik.



BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU Tekkeköy ilçe merkezinden başlayıp petrol ofisi dolum tesislerine kadar uzanan 7,5 kilometrelik TCDD'na ait kullanılmayan hat, bisiklet ve yürüyüş yolu olarak hizmet edecek.



İLÇE STADI: Amatör ve lisanslı futbolcularla diğer farklı alanlarda sportif faaliyetler yürüten yediden yetmişe tüm ilçe halkının kullanabileceği 17 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan bin seyirci kapasiteli ilçe stadının çalışmalarında da sona yaklaşılıyor.



OLİMPİK YÜZME HAVUZU: Her türlü amatör ve lisanslı su sporlarının icra edilebilmesinin yanında yediden yetmişe herkesin dört mevsim yüzebilecekleri Olimpik Yüzme Havuzu kısa sürede ilçe halkının hizmetinde olacak.



TARİHİ YEL DEĞİRMENİ: 1860'lı yıllarda Çırakman köyünde yaşayan Rumlar tarafından yapılan Karadeniz'in taş gövdeli tek tarihi yel de

ğirmeni olma özelliğine sahip olan tarihi yapı Tekkeköy Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek turizmin hizmetine sunulmuştur.



BÜYÜKLÜ KURŞUNLU ŞELALELERİ: Tekkeköy Büyüklü Mahallesi kurşunlu mevkiinde bulunan doğa harikası kurşunlu şelalesi şehrin gürültüsünden ve stresinden kurtulmak isteyenler için eşsiz bir mekan.



COSTAL SAHİLİ: Yazın serinlemek, deniz ve kumsalın keyfini çıkartmak isteyen binlerce insanın tercih ettiği, yazlıklarında bulunduğu bir yerdir. Kumsalı bir çok turistlik bölgedeki kumsallarla yarışır durumdadır. Yaz aylarında ilçeyi ziyaret eden birçok kişi burada denize girip kumsalın keyfini çıkartmaktadır.



ŞEYH YUSUF ZEYNÜDDİN CAMİİ VE TÜRBESİ: Şeyh Yusuf Zeynüddin, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış büyük İslâm velisidir. Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin torunudur. Şeyh Kutbüddin Hazretlerinin kardeşidir.



ANTYERI KİLİSESİ (ANDREANADON KİLİSESİ): Bölgedeki sağlam durumda olan ender kiliselerdendir. Mimari yapısı ve çan kulesi aynen korunmuştur. Tescili yapılan kilisenin restore çalışmalarının da yakında başlatılması planlanmaktadır.



AŞAĞIÇİNİK KİLİSE: Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik mahallesinde bulunan ve Ak Kilise adıyla bilinen tarihi yapı mimari yapısı ile bölgedeki diğer kiliselerden farklı özellikler göstermektedir.