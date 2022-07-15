James Webb Uzay Teleskobu nedir, nerede, özellikleri neler? James Webb Uzay Teleskobu ne zaman fırlatılacak? İşte NASA fotoğrafları

Uzayın en net fotoğrafı James Webb Uzay Teleskobu ile çekildi. NASA'nın geliştirdiği JWST adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten almıştır. NASA'nın paylaştığı fotoğrafların ardından JWST hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki James Webb Uzay Teleskobu nedir, nerede, özellikleri neler? James Webb Uzay Teleskobu ne zaman fırlatılacak?
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı kısaca NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen ilk tamamen renkli fotoğrafı paylaştı. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin, en detaylı fotoğrafı oldu. İşte o fotoğraf...
JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEREDE?
James Webb Uzay Teleskobu Dünya'nın yaklaşık 1.500.000 kilometre ötesinde, Lagrange noktası (Dünya-Güneş L2) üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?
1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan JWST'in tamamlanması uzun sürdü, birçok teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 (Lagrange noktası 2) konumu etrafında, Güneş'ten uzak, Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturdu.
L2 konumu, uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütleçekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya'yla aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani JWST, büyük ölçüde Dünya'nın gölgesinde olacak; bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önleyecek ve teleskobun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynakları saptamasını olanaklı kılacaktır. NASA, teleskobun Ay'daki bir yabanarısının ısısını dahi saptayabildiğini iddia etmektedir.