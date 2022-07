Okumayı ve not almayı sevene tablette kağıt kalem deneyimi

Kağıt ve kalem uzun süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Ancak sayıları hiç de azımsanmayacak e-ink ekran teknolojisine sahip tabletler de kendini göstermeye başladı. Karmaşadan uzak bir 'kağıttan okuma ve kağıda yazma' deneyimi sunan Huawei MatePad Paper, uzun soluklu okuma ve not alma işlevlerini en güncel teknolojiyle birleştiren, akılcı bir tablet seçeneği.

HUAWEI MatePad Paper, göz konforunu öne çıkaran bir okuma deneyimi için, 'TÜV Rheinland Paper Like Display' sertifikasına sahip, dünyanın ilk e-link cihazı olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra, HUAWEI ikinci nesil M-Pencil'ın tam desteği ile kağıt üzerine mürekkepli kalemle yazma deneyimi de sunan ürün, gelişmiş teknik özellikleriyle verimli bir çalışma asistanı olarak da ideal.

ELEKTRONİK MÜREKKEP

'Kağıttan okuma ve kağıda yazma' deneyimi ile segmenteki diğer ürünlerle kıyaslandığında farklı bir bakış açısı sunan HUAWEI MatePad Paper, tabletten okuma ve yazma işlevlerini son derece konforlu bir hale getiriyor. Yenilikçi tasarımıyla kitap benzeri bir görünüm ve ergonomiye sahip ürün, deri kapaklı tasarımıyla da fark yaratıyor. MatePad serisinin ikonik ve minimalist estetiğini sürdüren MatePad Paper, yaklaşık 360 gramlık ağırlığıyla, herkes için son derece rahat ve kaliteli bir okuma deneyimi vaat ediyor. MatePad Paper, 10.3 inç büyüklüğündeki FullView ekranı ve manuel olarak da ayarlanabilen ekran yenileme hızıyla, kişiselleştirilebilir bir kullanım seçeneği de sunuyor. Akıllı yenileme desteği ise uygun ışık koşullarına göre, cihazın ekran parklaklığını otomatik olarak optimize ediyor.

KALEM-EKRAN BERABERLİĞİ

MatePad Paper, sorunsuz bir yazma deneyimi için 4096 basınç seviyesine ve 26ms düşük gecikme süresine sahip, ikinci nesil HUAWEI M-Pencil ile birlikte geliyor. Kalem ve tablet buluştuğunda kağıda yazı yazma hissi yaşatan ses efekti, ürünü benzersiz kılan bir diğer özellik olarak öne çıkıyor. Otomatik Bluetooth bağlantısı, çift tıklama, manyetik şarj gibi teknik özelliklerinin sıra, belgeye açıklama ekleme, el yazısını dijital metne dönüştürme ve bölünmüş ekran notu gibi özellikleri de elektronik mürekkep deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler arasında.

HUAWEI MatePad Paper, güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. Cihaz, yüksek performanslı çipiyle gecikme veya takılma problemi olmaksızın okuma ve yazma deneyimi sunarken, yüksek pil kapasitesi ile dört haftaya kadar sıra dışı bir bekleme ve 6 günlük kesintisiz kullanım süresi sunuyor. MatePad Paper ayrıca, kullanıcıların veri güvenliğini ve gizliliğini koruyan parmak izi kilidi özelliğine de sahip. İnce gövdesine rağmen ses kalitesiyle de iddialı olan ürün, güçlü çift hoparlörüyle berrak bir ses performansına imza atıyor.

GÖZ YORULUNCA TABLET EKRANINA GEÇ

Matepad Paper, akıllı ofis özellikleri ve Harmony OS'in 'Süper Cihaz' özellikleriyle cihazlar arasında da önemli bir geçiş avantajı sağlıyor. Huawei cihazları arasında kesintisiz ara bağlantı sağlayan 'Süper Cihaz' özelliği, kullanıcıların PC veya akıllı telefonda yaşayabilecekleri göz yorgunluğundan kurtulmak için, içeriklerini sorunsuz bir şekilde MatePad Paper'a aktarmalarını ve işlerine burada devam edebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca MatePad Paper'ı ikinci bir bilgisayar gibi de kullanabiliyor. MatePad Paper, ek uygulama desteğine olmadan dosyaların iki cihaz arasında doğrudan sürüklenip bırakılmasına olanak sağlıyor. Güçlü iş birliği işlevleri, cihazlar arasındaki engelleri ortadan kaldırırken, yüksek iş verimliliği de sağlıyor.

MÜZİK VE EĞLENCE YAZLIK MEKANA TAŞINIYOR

Yaz mevsiminin sıcaklığını iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde tatiller de başladı. Yüksek ses kalitesi ile zaman ve mekan fark etmeksizin bulunduğunuz ortamı özel bir deneyime dönüştüren JBL'in partybox hoparlörleri güçlü donanımı ve müziğin gücüyle, her ortamda parti atmosferi oluşturuyor. Partybox hoparlörler, ev ve plaj partilerinden festivallere kadar her yerde kullanıcılarını eğlencenin doruklarına çıkarıyor. JBL Original Pro Sound ile senkronize edilmiş PartyBox 710, dinamik, renkli ve özelleştirilebilir ışık gösterisi sayesinde bulunduğunuz her ortamı mükemmel bir gece kulübüne dönüştürüyor. JBL'in IPX4 sertifikasına sahip, suya dayanıklı olan PartyBox 710 ürünü, deniz ve havuz kenarıyla, tüm parti, kutlama ve eğlence ortamlarında müziğin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Partybox 710, gitar ve çift mikrofon girişleriyle, şarkı söylerken ve gitar çalarken tüm performansınızı en üst düzeyde sergileyebilmenize yardımcı oluyor. 800W RMS güçlü sese sahip hoparlör karaoke EQ ayarı sayesinde de sesinizi net bir şekilde duyuruyor.

KENDİ MÜZIĞİNİ YAP

Plaj ve ev partilerinden festivallere yazın vazgeçilmezlerinin bir parçası olan JBL PartyBox ON THE GO, kullanıcılarına yüksek bir ses performansı sunuyor. Göz kamaştırıcı ışık gösterisiyle senkronize edilmiş 100 Watt güce sahip olan PartyBox ON THE GO, dinleyiciye JBL Pro Sound'un farkını yaşatıyor. Bluetooth, USB, AUX bağlantı özellikleri sayesinde hoparlöre bağlanabilen JBL mikrofon aracılığıyla çalan şarkıya eşlik edilerek, partiler istenilen zamanda bir karaoke partisine çevrilebiliyor. IPX4 sertifikasıyla suya dayanıklı olan PartyBox ON THE GO, 6 saat çalma süresiyle kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Şişe açacağı özellikli yastıklı omuz askısı, şarj edilebilir bataryası ve 10 metreye kadar menzile sahip bir JBL kablosuz mikrofon ile birlikte satılan Partybox ON THE GO, her ortamda parti atmosferi yaşatıyor. Enstrümanlar için üzerinde jack girişi de bulunan PartyBox ONE THE GO, kullanıcılarına kendi müziklerini yapabilme fırsatı tanıyor.

VERİLERİNİ ŞİFRELEDİKTEN SONRA USB VE BULUTTA YEDEKLEYİN

Kingston Digital flaş belleği IronKey Locker+ 50 (LP50) modeli USB belleğini piyasaya sürdü. LP50, Brute Force parola tahmini saldırılarına ve BadUSB'ye karşı koruma sağlamak için, dijital olarak imzalanmış ürün yazılımı ve XTS modunda AES donanım şifrelemesi eşliğinde taşıdığı verileri güvenle saklıyor.

Kingston IronKey Locker+ 50, Yönetici ve Kullanıcı parola seçenekleri dahil olmak üzere karmaşık ve çoklu parola seçeneklerine sahip. Karmaşık mod, dört karakter kümesinden üçünü kullanarak 6-16 karakterden oluşan parolalara izin verirken, yeni parola modu sayısal PIN, dizi, hatta 10 ila 64 karakter uzunluğundaki sözcük listelerine izin veriyor. Şifre girişi sırasında başarısız oturum açma girişimlerini azaltmak için, ne yazdığınızı görmek isterseniz 'göz' sembolü etkinleştirilebiliyor. Kullanıcının parolasını unutması durumunda, sürücüdeki verilere erişmek veya kullanıcı parolasını sıfırlamak için yönetici parolası kullanılabiliyor. LP50, ClevX tarafından sunulan isteğe bağlı USBtoCloud özelliğinin yanı sıra, küçük metal kasası ve yerleşik anahtarlık halkasıyla kolayca taşınmak için tasarlandı. Kişisel bulut depolama için Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox ve Box servisleri destekleniyor. Bunlar için gereken tüm yazılım ve güvenlik özellikleri sürücüde mevcut olduğundan herhangi bir uygulama yüklenmesi gerekmiyor. Sürücü hem Windows® hem macOS üzerinde çalışabiliyor.

KİŞISEL VERİLERLE UYUMLU DEPOLAMA HİZMETİ

Türk Telekom, Dijital Depo Kurumsal hizmetini başlattı. Türk Telekom, bu hizmetle, kurumsal müşterilerinin verilerini bulut ortamında saklama, her cihazdan kolayca ulaşabilme ve dosyalar üzerinde ortak çalışabilme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Kurumlar, KVKK uyumlu bu servisten Türk Telekom'un aylık ödeme fırsatıyla faydalanabiliyor. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, verileri yurt içinde tutma olanağıyla global rakiplerinden ayrıştıklarını söyledi. Ücretsiz sunulan dosya transfer uygulamasına da https:// dijitaldepokurumsal.turktelekom.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.