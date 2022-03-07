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    • Teknoloji
    • 07.03.2022 14:04
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    • 07.03.2022 14:04
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    Rusya Ukrayna savaşı İstanbul'da yaşayanları etkileyebilir! Yandex batma noktasında

    Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul'da yaşayanları da yakından ilgilendiriyor. Rus teknoloji firması Yandex batma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de sıkça kullanılan Yandex navigasyon özelliğiyle İstanbul'da milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Boş yollara yönlendiren navigasyon trafikten kaçma imkanı da sunuyor.

    Rusya Ukrayna savaşı İstanbul trafiğini kilitleyebilir

    Rusya'nın en büyük arama motoru ve teknoloji firmalarından biri olan Yandex, Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan finansal kriz yayılırken çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Rusya'daki internet arama trafiğinin yaklaşık yüzde 60'ını yöneten ve büyük bir araç çağırma işi yürüten Yandex yaptığı açıklamada, yaptırımların tetiklediği finansal piyasadaki erimenin bir sonucu olarak borçlarını ödeyemeyebileceğini söyledi.

    Yandex Hollanda merkezli, ancak hisseleri Nasdaq ve Rus borsasında işlem görüyor.

    Rus varlıklarının değeri, işgalin ardından Moskova'da ve tüm dünyada çöktüğü için hisse senedi alım satımı askıya alınmış durumda.

    Yandex'in 5 günden uzun süre işlemlere kapalı kalması halinde, 1.25 milyar dolarlık hisse tutan yatırımcılar, tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkına sahip.

    Şirket yaptığı açıklamada, "Yandex grubu bir bütün olarak şu anda yeterli kaynağa sahip değil" dedi.

    Şubat başında yaklaşık 17.4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Yandex, 2021'de 356 milyar ruble gelir bildirdi ve Rus para birimindeki çöküşün ardından çok zor durumda.

    1997'de Rusya'da kurulan Yandex'in merkez ofisi kurulduğu ülkenin yanı sıra 2007'den beri Hollanda'da bulunuyor.

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    Haberler Teknoloji Rusya Ukrayna savaşı İstanbul'da yaşayanları etkileyebilir! Yandex batma noktasında
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