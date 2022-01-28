Avrupa Birliği WhatsApp'a süre verdi! "Kişisel veriler hakkında kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeli"

Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.