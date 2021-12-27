Son dakika: Sosyal medya platformları Facebook ve Whatsapp’ın Rekabet Kurumuna açtığı dava reddedildi

Son dakika haberi... Whatsapp'ın 8 Şubat'ta gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte karar açıklandı.
Rekabet Kurulu, Facebook ve Whatsapp hakkında 11 Ocak'ta başlattığı resen soruşturma kapsamında aldığı geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.
Rekabet Kurulunun 11 Ocak'taki kararı ile "Facebook'un Türkiye'de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi" şeklinde 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca verdiği geçici tedbir kararının iptali istemiyle Facebook ve Whatsapp tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 13 Aralık'taki kararıyla davanın reddine karar verildi.