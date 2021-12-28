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    • Teknoloji
    • 28.12.2021 14:34
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    • 28.12.2021 14:34
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! BTK'dan flaş Twitter kararı: Reklam yasağı kaldırıldı

    Son dakika haberi! Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    AA
    Resmi Gazete’de yayımlandı! BTK’dan flaş Twitter kararı

    Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.

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