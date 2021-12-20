Meta, Yılın En Kötü Şirketi listesinde açık arayla zirvede! Mark Zuckerberg'e büyük şok

Kısa süre önce çatı şirketin adını Meta olarak değiştiren Facebook eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.
Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinin zirvesinde Meta vardı. Ancak anket Yılın En Kötü Şirketi'ni seçmek için düzenlenmişti.
Facebook rakipsiz bir şekilde ankette 2021'in En Kötü Şirketi seçilmeye hak kazandı. Açık uçlu cevaplarda kullanıcıların hepsi farklı bir nedenle Meta'dan şikayetçiydi.
Bu nedenler arasında, nefret söylemi, yanlış bilgi, kişisel veri ihlalleri gibi Facebook'un adının sık sık geçtiği skandallar bulunuyor.