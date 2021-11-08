Facebook muhbiri her şeyi itiraf etti: Topluma ve çocuklara zarar veriyor

Facebook yönetimince yapılan seçimlerin çocuklar, kamu güvenliği ve demokrasi için büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Haugen, Facebook'un kendi ticari çıkarlarını güvenlikten öncelikli tuttuğunu ifade etti.

Haugen, Facebook'un "bölünmeyi, aşırıcılığı ve kutuplaşmayı güçlendiren bir sistem" kurduğunu belirtti.

İnternete yönelik yeni kurallar oluşturulması gerektiğinin altını çizen Haugen, daha güvenli ve keyifli bir sosyal medyanın mümkün olduğunu söyledi.

Haugen, Facebook'un karanlıkta çalışmasına izin verilirse, bunun sonucunun daha kötü olacağını iddia etti.

"Büyük bir risk alarak" ortaya çıktığını anlatan Haugen, şimdi harekete geçilmesi gerektiğini, Facebook'la ilgili açıkladığı bilgilerin kamu yararına olduğunu savundu.