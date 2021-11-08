Facebook muhbiri her şeyi itiraf etti: Topluma ve çocuklara zarar veriyor

"Facebook muhbiri" olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." dedi.
Facebook eski çalışanı Haugen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) çeşitli komitelerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği ortak oturumda konuştu.
Şirket yönetiminin, Facebook ve Instagram'ı daha güvenli hale getirmenin yollarını bildiği halde uygulamadığını belirten Haugen, Facebook'un her zaman kar etmeye öncelik verdiğini vurguladı.
Haugen, "Facebook ürünlerinin, çocuklara zarar verdiğine, fikir ayrılığını körüklediğine, demokrasimizi zayıflattığına inandığım için buradayım." ifadesini kullandı.
Şirketin uygulamalarının ağır sonuçları olduğuna dikkati çeken Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." dedi.
Haugen, ticari eylemlerin halk ve toplum çıkarlarıyla çatıştığında demokrasilerin devreye girerek yeni yasalar yapması gerektiğini kaydetti.