Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri... Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiğini duyurdu. Yerine gelecek isim merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklamayla birlikte Jack Dorsey'in yerine gelen isim Parag Agrawal oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Parag Agrawal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...
Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirmişti. Sosyal medya platformu Twitter, yorum talebine yanıt vermemişti.
Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın yanı sıra kurucu ortağı olduğu dijital ödeme şirketi Square'ın da CEO'su olarak görev yapıyor. Haber üzerine Twitter hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldiği görüldü.