Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri... Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiğini duyurdu. Yerine gelecek isim merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklamayla birlikte Jack Dorsey'in yerine gelen isim Parag Agrawal oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Parag Agrawal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...