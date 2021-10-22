GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama geldi. Oyun tutkunları tarafından merakla beklenen GTA The Trilogy için heyecanlandıracak açıklama Rockstar Games tarafından verildi. Peki, GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
NE ZAMAN ÇIKACAK?
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.
YENİ NESİL GRAFİKLER
Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.