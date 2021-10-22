GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir?

GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

RAM: 8GB