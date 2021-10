GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama geldi. Oyun tutkunları tarafından merakla beklenen GTA The Trilogy için heyecanlandıracak açıklama Rockstar Games tarafından verildi. Peki, GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!