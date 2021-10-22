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    • Teknoloji
    • 22.10.2021 16:55
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    • 22.10.2021 16:55
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    GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir?

    Oyun tutkunlarının merakla beklediği GTA Trilogly'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Rockstar Games, oyunseverleri heyecanlandıracak haberi nihayet paylaştı. Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunacağı paketten ilk görüntüler paylaşıldı. Oyun fanatikleri tarafından, "GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy çıkış tarihi ne zaman? Sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir?

    GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama geldi. Oyun tutkunları tarafından merakla beklenen GTA The Trilogy için heyecanlandıracak açıklama Rockstar Games tarafından verildi. Peki, GTA Trilogy Türkiye fiyatı kaç TL? GTA Trilogy - The Definitive Edition çıkış tarihi ne zaman, sistem gereksinimleri nedir? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.

    YENİ NESİL GRAFİKLER

    Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.

        GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

        Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

        SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Minimum:

        İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

        İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

        RAM: 8GB

        Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

        Depolama: 45GB

        Önerilen:

        İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

        İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

        RAM: 16GB

        Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

        Depolama: 45GB
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