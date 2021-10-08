Twitch’deki saldırının sebebi ortaya çıktı!

KONFİGÜRASYON HATASI NEDİR?

Büyük sistemlerin çökmesini sağlamak için çok fazla yöntem bulunmuyor. Son iki açıklamada adı geçen konfigürasyon hatası aslında ayar problemi demek. Yani şirket mühendisleri yeni bir güncellemeyi devreye alırken ya da mevcut bir sistemi değiştirmeye çalışırken problem çıkmasına konfigürasyon hatası deniyor. İnternette varlık gösteren şirketler söz konusu olduğunda birimlerin hepsi ağ üzerinde birbirine bağlı olduğundan hatalar umulmadık sonuçlar yaratabiliyor. Diğer yöntemlerin başında ise ya DNS gibi bir servis sağlayıcının çökmesi ya dışarıdan bir saldırı geliyor.

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