Twitch’deki saldırının sebebi ortaya çıktı!

Dünyanın en büyük yayıncılık ağlarından Amazon'un sahibi olduğu Twitch, yaşadıkları veri sızıntısının sebebinin server'larda yaşanan konfigürasyon hatasından kaynaklandığını açıkladı.
Kısa süre önce Facebook da bir konfigürasyon hatası sebebiyle erişilemez olmuş ve Facebook dışında Instagram ile Whatsapp'a da 7 saate yakın ulaşılamamıştı.
Bir hacker tarafından ele geçirilen ve internete sızdırılan 100 GB'ı aşan verilerde, Twitch'in gizili belgeleri, geleceğe dair planlamaları ve yayıncılara yaptığı ödeme bilgileri yer alıyordu.