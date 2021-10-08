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    Milyonlarca kişi tehlikede! Facebook ve Instagram'ın ardından canlı yayın platformu Twitch de patladı

    Milyonlar, sanal alemin cazibesine kapıldı. Her paylaşımından para kazandı! Ancak fenomenleri bu kez veri sızıntısı paniği sardı! Facebook ve Instagram’ın ardından canlı yayın platformu Twitch de patladı. Hackerler, kullanıcıların tüm şifre ve kişisel bilgilerini çaldı.

    Soysal medya

    Dünya, birbiri ardına yaşanan veri sızıntılarıyla sarsıldı! 4 Ekim'deki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

    Bir deprem de dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan Twitch'te yaşandı. Aylık 140 milyonu aşkın aktif kullanıcısı ve 9 milyondan fazla yayıncısı olan platform, hackerların saldırısına uğradı!

    Hackerlar, Twitch kaynak kodları, şifrelenmiş parolaları, kullanıcıların aylık gelirleri başta olmak üzere 125 GB'lık veriyi çaldı! Veri korsanları, Twicth'teki yayıncılarının aylık kazançlarını da sızdırdı!

        Buna göre xQcOW lakaplı Kanadalı Felix Lengyel'in 2019'dan bu yana tam 8.4 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

        Hasanabi lakaplı Hasan Piker 2.8 milyon dolarla, Shroud lakaplı Kanadalı yayıncı Michael Grzesiek'se 2 milyon dolarla en çok kazananlar arasında yer aldı!

        Uzmanlar, kredi kartı bilgileri ve şifreleri çalınan kullanıcıları uyardı: İki kademeli güvenlik özelliğini etkinleştirin. Şifreleri değiştirin.

            NASIL PARA KAZANILIYOR?
            Twicth'te             yayıncılar, bağış toplayarak para kazanıyor.

            Abonelik de yüksek gelir sağlıyor. Kanala abone olan her izleyici için yayıncının hesabına 2.5 dolar para yatıyor. Şirketler, yüksek abone ve izlenme sayısına sahip Twitch kullanıcılarıyla anında reklam anlaşması yapıyor.

            VERİ GOOD
            Hackerlar,             kişisel bilgileri 'Veri' adı altında Dark Web'te satışa çıkardı. 50 bin kişilik bilgilere tam 500 bin dolar para sayıldı! 1 kişiye ait verilerin değeriyse 10 dolardı!

                Kanadalı Felix Lengyel, çeşitli çevrimiçi oyunlar için yayın yaparak haftada 160 bin kişi tarafından izleniyor.

                Türk asıllı ABD'li Twitch yayıncısı Hasan Piker, Hasanabi adıyla ün yaptı. Yayınlarında sayısız gazeteci ve ABD kongre üyelerini ağırladı. Amerikan siyaseti hakkında oturum yaptı!
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                Haberler Teknoloji Milyonlarca kişi tehlikede! Facebook ve Instagram'ın ardından canlı yayın platformu Twitch de patladı
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