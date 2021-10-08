Milyonlarca kişi tehlikede! Facebook ve Instagram'ın ardından canlı yayın platformu Twitch de patladı

Dünya, birbiri ardına yaşanan veri sızıntılarıyla sarsıldı! 4 Ekim'deki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi, herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Bir deprem de dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan Twitch'te yaşandı. Aylık 140 milyonu aşkın aktif kullanıcısı ve 9 milyondan fazla yayıncısı olan platform, hackerların saldırısına uğradı!
Hackerlar, Twitch kaynak kodları, şifrelenmiş parolaları, kullanıcıların aylık gelirleri başta olmak üzere 125 GB'lık veriyi çaldı! Veri korsanları, Twicth'teki yayıncılarının aylık kazançlarını da sızdırdı!