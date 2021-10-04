



KİLİT İSİM: FRANCES HAUGEN

Facebook'un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram'ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktaran Wall Street Journal'a bu belgeleri ve bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu duyuruldu.

CBS'teki TV programına katılan Haugen, Google ve Pinterest de dahil olmak üzere birçok yazılım ve teknoloji şirketi için çalıştığını belirtti ve Facebook'un daha önceki çalıştığı yerlerin en kötüsü olduğunu söyledi. Haugen, "Facebook kârı güvenliğe tercih ettiğini gösterdi. Sübvansiyon yapıyor, kârını bizim güvenliğimizle ödüyor. Bugün var olan Facebook versiyonu toplumlarımızı parçalıyor ve dünya çapında etnik şiddete neden oluyor" dedi.

ABD'li milletvekilleri ve The Wall Street Journal gazetesine dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'ın ürünlerinin genç kızlara zarar verdiğini bildiğini gösteren belgeleri gönderen Haugen'in yarın Kongrede ifade vermesi bekleniyor.