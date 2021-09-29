Belgeler ortaya çıktı Facebook'un gizli planı deşifre oldu! Hedefte çocuklar ve bebekler bile var!
Wall Street Journal'ın ele geçirdiği belgelerde Facebook'un, Snapchat ve TikTok gibi rakiplerle mücadele etmek için inceleme başlattığı ve bazı yöntemler keşfettiği ortaya çıktı. Belgelerde Facebook'un henüz ergenliğe bile adım atmamış çocukları platformlarına çekmek için çalıştığı görülüyor.
Son haftalarda başta Wall Street Journal gazetesi olmak üzere birçok medya kuruluşu Facebook ve bünyesindeki şirketlerin kullanıcılarının verilerini kullandığını ve özellikle genç ve ergen kullanıcıların psikolojisini bozduğunun ortaya çıkarmasından sonra Facebook'a bir darbe daha geldi.
ABD'nin dünya çapında takip edilen gazetelerinden Wall Street Journal'ın ele geçirdiği belgelerde Facebook'un, Snapchat ve TikTok gibi rakiplerle mücadele etmek için inceleme başlattığı ve bazı yöntemler keşfettiği ortaya çıktı.
Belgelerde Facebook'un henüz ergenliğe bile adım atmamış çocukları platformlarına çekmek için çalıştığı görülüyor.
Facebook'un iç yazışmalarında 8 ile 12 yaşları arasındaki çocuklarla ilgili araştırma yapan yetkililer, "Uzun vadede çocukların aktif birer kullanıcı olmasının" planladığını da belirtti. Facebook yetkilileri, genç neslin kendi gelecekleri için kritik bir öneme sahip olduklarını da belgelerde açıkça yazdı.
Yazışmaların birinde çocukların arkadaşlarıyla buluştuklarında platformların kullanılabileceği ve bu sayede küçük çocukların da Facebook ve Instagram'a girebilecekleri belirtiliyor.