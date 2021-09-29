Belgeler ortaya çıktı Facebook’un gizli planı deşifre oldu! Hedefte çocuklar ve bebekler bile var!

Son haftalarda başta Wall Street Journal gazetesi olmak üzere birçok medya kuruluşu Facebook ve bünyesindeki şirketlerin kullanıcılarının verilerini kullandığını ve özellikle genç ve ergen kullanıcıların psikolojisini bozduğunun ortaya çıkarmasından sonra Facebook'a bir darbe daha geldi.