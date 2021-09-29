Japon teknoloji devi Honda'nın Türkiye'den çekilme kararını duyanlar Honda Türkiye fabrikası kapandı mı? Honda Türkiye'deki fabrikasını neden kapattı? Honda Türkiye'den neden çekildi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 24 yıldır Türkiye'de üretim yapan Honda'nın neden fabrikasını kapattığı bir hayli merak ediliyor. Honda, Türkiye'ye kapanacağını daha önce zaten duyurmuştu. Ancak Honda'nın açıklamasını önceden görmeyenler fabrikanın neden kapandığına ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte 1997'den beri Türkiye'de otomobil üreten Honda'nın fabrikasını kapatma sebebi...

HONDA TÜRKİYE FABRİKASI KAPANDI MI?

24 yıldır Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikasında otomobil üreten Honda, fabrikasını kapattı. Banttaki son araç da bugün indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen o aracı sosyam medyada paylaşarak altına "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" notunu düştü.