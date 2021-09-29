Otomobil piyasasının devleri arasındaki Honda, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan fabrikasını resmen kapattı. Honda'nın, üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardığı duyuruldu. Tesisin yeni sahibi HABAŞ merak uyandırdı. Vatandaşlar HABAŞ Topluluğu kimdir, kime ait? HABAŞ kimin, sahibi Mehmet Rüştü Başaran kim? HABAŞ grubunun faaliyet alanları nelerdir, serveti ne kadar? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. HABAŞ topluluğu'nun 1997 yılında Anadolubank'ı da satın aldığı ortaya çıktı. Anadolubank da şu anda 80 şube ile Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir. İşte detaylar...

HONDA VE HABAŞ ANLAŞMAYA VARDI!

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada,"Honda Türkiye A.Ş. Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir." denildi.