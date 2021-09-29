Otomobil piyasasının devleri arasındaki Honda, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan fabrikasını resmen kapattı. Honda'nın, üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardığı duyuruldu. Tesisin yeni sahibi HABAŞ merak uyandırdı. Vatandaşlar HABAŞ Topluluğu kimdir, kime ait? HABAŞ kimin, sahibi Mehmet Rüştü Başaran kim? HABAŞ grubunun faaliyet alanları nelerdir, serveti ne kadar? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. HABAŞ topluluğu'nun 1997 yılında Anadolubank'ı da satın aldığı ortaya çıktı. Anadolubank da şu anda 80 şube ile Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir. İşte detaylar...
HONDA VE HABAŞ ANLAŞMAYA VARDI!
Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada,"Honda Türkiye A.Ş. Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir." denildi.
HABAŞ KİMİN, SAHİBİ KİM?
Habaş'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'dır. Başaran, babası Hamdi Başaran tarafından "Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası" adı ile 1956'da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu'nun başında yer almaktadır. HABAŞ Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısı konumundadır.
Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektörünün de önde gelen kuruluşları arasında bulunuyor. HABAŞ ayrıca senelik 3 mlyon ton olan çelik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin önemli yatırımcıları arasında gösteriliyor.
ANADOLUBANK DA HABAŞ'IN ÇIKTI!
HABAŞ topluluğu 1997 yılında Özelleştirme İdaresi'nden Anadolubank'ı da satın almıştır. Anadolubank da şu anda 80 şube ile Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir.
HABAŞ'IN FAALİYET ALANLARI!
HABAŞ, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluştur.
LPG dağıtımında önde gelen firmalardandır. Dolum ve depolama tesisleri, deniz terminalleri, LPG gemisine sahiptir.
Yılda 3 milyon ton çelik üretmekte, beş kıtaya ihracat yapmaktadır. Demir-çelik tesisi İzmir Aliağa'da bulunur. Elektrik üretiminde doğalgaz (240 MW) ve fuel-oil ile çalışan (36 MW) olmak üzere toplam 300 Mwh kurulu güce sahiptir.
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., grubun ana şirketidir.
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?
Mehmet Rüştü Başaran, 1947 yılında Elazığ'da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Mehmet Rüştü Başaran, babası Hamdi Başaran tarafından "Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası" adı ile 1956'da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu'nun başında bulunuyor.
HABAŞ Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısı. Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektörünün de önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. HABAŞ aynı zamanda yıllık 3 milyon ton olan çelik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin önemli yatırımcıları arasında. Ayrıca 1997 yılında Özelleştirme İdaresi'nden Anadolubank'ı satın aldı.
Mehmet Rüştü Başaran eşinden boşanmıştır. 3 çocuğu vardır. Başaran, dünyanın önde gelen Ferrari koleksiyonerlerinden birisidir. Garajında Ferrari 288 GTO, Ferrari F40, Ferrari i Superamerica'nın yanı sıra Mclaren F1, Porsche Carrera GT ve Hennessy Venom GT gibi 100'e yakın lüks otomobil bulunuyor.
HABAŞ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN SERVETİ...
İn insanı Mehmet Rüştü Başaran, Forbes'in açıkladığı 2015 yılı dünyanın en zenginleri listesinde 1,2 milyar dolar servetiyle 1533. sırada yer aldı. Türkiye'de ise 22. sırada yer almaktadır.
Fotoğraftaki: Hamdi Başaran (HABAŞ'ın kurucusu)