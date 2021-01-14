"GURUR DUYMUYORUM"

Dorsey, Trump'a değindiği açıklamalarında şu satırlara yer verdi: "Trump'ın hesabını kapatmaktan dolayı gurur duymuyorum ya da bu durumu kutlamıyorum. Bu işlemi yapacağımız konusunda net bir uyarı verdik ve sonrasında güvenliği sağlamak adına bu kararı verdik."