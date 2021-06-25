Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 25.06.2021 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 08:49
    ABONE OL

    Windows 10 iptal mi olacak? Windows 11 ne zaman çıkacak?

    Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? Dünyaca ünlü işletim sistemi Windows'un yeni sürümü 11 tanıtıldı. Yeni sürümün tanıtılmasının ardından Windows 10 iptal mi olacak sorusu da gündem oldu. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Windows 10 iptal mi olacak? Windows 11 ne zaman çıkacak?

    Windows 11 ücretsiz mi? Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 10 iptal mi olacak? Dünyaca ünlü teknoloji firması Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı. Yeni sistemde kullanıcılara kolaylık sağlayan pek çok özellik ekleniyor. Yeni sürümün ne zaman çıkacağı ve detaylaır ise merak konusu oldu. İşte; Windows 11 hakkında merak edilenler!

    WINDOWS 11 ÖZELLİKLERİ

    Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

    Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

    Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.

    Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

    Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

    Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API'si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

        WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz" diyor.

        Şirket ayrıca, Windows 10 bilgisayarlarda kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını öngördüğünü söylüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tezel: Uğur Dündar oyuna mı getirildi?
        Haberler Teknoloji Windows 10 iptal mi olacak? Windows 11 ne zaman çıkacak?