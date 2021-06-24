Steam yaz indirimleri başladı mı? 2021 Steam yaz indirimine giren oyunlar hangileri?

2021 Steam yaz indirimine giren oyunlar hangileri? Steam yaz indirimleri başladı mı? Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan popüler oyun platformu Steam, bu yıl da yaptığı yaz indirimleriyle büyük sükse yapacak. İstek listesinde yer alan birçok oyun indirime girecek. Oyuncular şimdiden cüzdanları hazırladı. Peki; Steam indirimleri ne zaman başlıyor?
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?
Steam yaz indirimleri 2021 tarihi sızdırıldı. Steam Database'in açıklamasına göre, Steam yaz indirimi bu yıl 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
Diğer indirim dönemlerinde olduğu gibi 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulacak.
Ayrıca Steam Database bu yılki indirimlerin teması hakkında da bazı elde ettiği bilgileri oyuncularla paylaştı.
STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİREN OYUNLAR HANGİLERİ?
Yaz indirimlerinin 24 Haziran'da başlayacağı söylenen SteamDB, bu yılki indirim döneminin temasının "cinayet gizemi" olacağını ve bu tarzda oyunların indirime gireceğini bildirdi. Bunun dışında söz konusu kaynak Valve'nin bu indirim döneminde bazı sürprizlere imza atacağına da özellikle dikkat çekti.