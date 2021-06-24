Steam yaz indirimleri başladı mı? 2021 Steam yaz indirimine giren oyunlar hangileri?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Steam yaz indirimleri 2021 tarihi sızdırıldı. Steam Database'in açıklamasına göre, Steam yaz indirimi bu yıl 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Diğer indirim dönemlerinde olduğu gibi 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulacak.

Ayrıca Steam Database bu yılki indirimlerin teması hakkında da bazı elde ettiği bilgileri oyuncularla paylaştı.