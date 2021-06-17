"Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Alpagu, Aksaray Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren Alpagu, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kabiliyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen Alpagu, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir."

HEM KEŞİF VE GÖZETLEME HEM DE GÖRÜŞ HATTI DIŞINDAKİ HEDEFLERİ YÜKSEK İSABETLE VURMAK İÇİN TASARLANDI