Ülkemizde gittikçe popülerleşen savunma sanayii heyecan verici seviyelere geldi. Düşman ve rakip devletlerle mücadelede elimizi güçlü tutan buna mukabil diplomaside caydırıcılığımızı artıran savunma stratejileri Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'yla kendisini gösterdi. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanacak olan "kamikaze drone"un can yakıcı özellikleri...
Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin, şu paylaşımda bulundu:
"Kendisi hafif etkisi ağır Alpagu'dan tam isabet. STM'nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak yok yola devam."
SSB tarafından Alpagu'nun test atışına ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Alpagu, Aksaray Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren Alpagu, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kabiliyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen Alpagu, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir."
HEM KEŞİF VE GÖZETLEME HEM DE GÖRÜŞ HATTI DIŞINDAKİ HEDEFLERİ YÜKSEK İSABETLE VURMAK İÇİN TASARLANDI