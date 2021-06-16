Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli İHA ve SİHA'lar dünyayı kendine hayran bırakıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.
Konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız şu ifadeleri kullandı:
17 AY İÇERİSİNDE TALİMATI YERİNE GETİRDİK
"Biz Aksungur'u ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Bizden ANKA'nın daha büyüğünü ve çift motorlusunu yapmamız istendi. Biz de 17 ay içerisinde bu talimatı yerine getirdik.
Bu projede kullandığımız yer sistemlerinde aynı algoritmaları kullanıyoruz. Uçağın arkada bölümünde olan motorunu kanat altına aldık. Motorlar beraber iniş takımlarını da kanat altına taşıdık.
Kanat açıklığı 17 metreden 24 metreye çıktı. 750 kilograma kadar taşıma gücüne çıkardık. 10 saatlik bir uçuş eğitimi ile ANKA'yı kullanan pilotlarımız Aksungur'u uçurabiliyor.
YIL SONUNA KADAR 6 TANE AKSUNGUR ÜRETİLECEK
Yıl sonuna kadar 6 tane Aksungur'u üretmiş olacağız, 4 tanesini TSK'ya teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda testler devam ediyor. Önümüzdeki yıl da 8 tane üretim yapmayı programımıza aldık.
Orman Genel Müdürülüğüne yangın ihbar hizmeti veriyoruz. Adana'da bulunuyoruz ve gayet iyi gidiyoruz. Uçağımız sahada başarılı görevler icra ediyor.
Uçağın üzerindeki baz istasyonu entegrasyonu devam ediyor. Acil durumlarda sahada ekipler haberleşmeyi bu kanaldan sağlayabilecek.
Mühimmat konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kanatlı gümü kiti, lazer güdüm kiti var çalışmalar sürüyor ve atışlarda tam isabet sağladık.
1-2 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Atış menzilini 45 km çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun da 1-2 ay içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Tasarımı ve yazılımı yerli ve milli bizim tarafımızdan yapılıyor. Yurt dışına olan bir bağımlılık söz konusu değil. Pasif ve akustik dinleme yapan ekipmanları uçağımıza kazandıracağız. Bu da Deniz Kuvvetleri için ciddi bir destek olacak."