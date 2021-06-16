"BU DURUM YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRMELİ"

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA'nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

Aksungur SİHA'nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.