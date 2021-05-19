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    • Teknoloji
    • 20.05.2021 06:26
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    • 20.05.2021 06:26
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    'in uzay aracı Zhurong 'tan ilk fotoğrafları gönderdi

    'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı 'tan ilk fotoğrafları gönderdiği bildirildi. Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

    AA
    Zhurong Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

    'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı 'tan ilk fotoğrafları gönderdiği bildirildi. Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.

    Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.


    MARS'A UZAY ARACI YOLLAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE
    ve 'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

    Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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